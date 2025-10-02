СБУ в Харкові затримала депутата облради та прийшла до ТЦК – підсумки 2 жовтня

Гучні затримання “помічників ухилянтів”, відновлення будівництва онкоцентру в Харкові, повернення полонених та заява Зеленського. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 2 жовтня.

У Харкові затримали депутата обласної ради, який є проректором одного з провідних вишів. 46-річного чоловіка підозрюють в організації “ухилянтської схеми”. А саме – фіктивне зарахування студентами чоловіків призовного віку. Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, до схеми проректор залучив двох колег з іншого навчального закладу. Протягом минулого року вони оформляли документи для псевдостудентів та вносили неправдиві дані до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. На підставі довідок із цієї бази ухилянтам незаконно оформляли відстрочки від мобілізації. Жоден із цих “студентів” не навчався у виші. СБУ задокументувала сім епізодів оформлення чоловіків на фейкове здобуття освіти. Абдула повідомив додаткові дані про затриманого. Він – позафракційний депутат облради. Обирався до неї від забороненої проросійської партії “ОПЗЖ”.

Під цей опис підходить проректор університету радіоелектроніки Василь Россіхін. Джерела МГ “Об’єктив” підтвердили, що йдеться саме про нього. Спікер СБУ повідомив: встановили, що підозрюваний продовжує контактувати з колишніми членами заборонених проросійських партій та активними учасниками так званої “харківської весни”, які втекли до РФ. Також, за даними Абдули, затриманий планував переїхати до Москви та вже підшукував нерухомість вартістю близько пів мільйона доларів США. Двох ймовірних спільників проректора також затримали. Усім трьом загрожує по вісім років позбавлення волі.

СБУ прийшла до ТЦК у Харкові. Про підозру повідомили майору, одному з керівників районного центру комплектування. Правоохоронці вважають, що той знімав військовозобов’язаних із розшуку. Для цього робив незаконні маніпуляції в державному реєстрі “Оберіг” з використанням персонального електронного ключа доступу. Речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив, що задокументували 29 фактів безпідставного зняття з розшуку ухилянтів. Слідчі дії тривають, і у справі можуть з’явитися нові підозрювані. У СБУ зазначили, що викривали військовослужбовця за сприяння Харківського обласного ТЦК та СП.

У поліції припустили, куди окупанти цілили КАБом, що прилетів по “Барабашово”

Куди цілили окупанти КАБом, який прилетів “Барабашово”. Припущення зробив в етері “Суспільного” головний поліціянт Харківщини Петро Токар. Він зазначив, що ракетні удари в середу припали по об’єктах генерації електрики. Що ж до КАБів, які вдарили по Харкову, то, ймовірно, цілилися по електропідстанції, яка знаходиться поряд із “Барабашово”. Проте за фактом знищили 86 торгових павільйонів. В іншій локації згоріли 24 гаражі та шість автомобілів.

