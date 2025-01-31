«Мертві душі» у виші Харкова – судитимуть проректора та двох підрядників
В одному із вишів Харкова викрили схему із багатомільйонним розкраданням коштів, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У 2012 році проректор з науково — педагогічної роботи одного з університетів у Харкові товаришував з директором фірми, що виконувала підрядні ремонтні роботи у цьому виші.
Разом вони організували схему привласнення бюджетних грошей вишу. Проректор університету запропонував набрати на посади до вишу фіктивних робітників, які не мали перебувати на робочих місцях, але отримували б зарплату.
Очільник фірми погодився та запросив до схеми виконроба, який підшукав «працівників».
З 2012 по 2023 роки на роботу до університету прийняли 9 осіб на посади робітників з обслуговування приміщень. Це були родичі і знайомі організаторів схеми.
«Мертві души» не працювали, натомість щомісячно їм нараховували заробітну плату та премії.
У подальшому проректор та його два спільники знімали нараховані суми із зарплатних банківських карток фіктивних робітників і привласнювали гроші.
На цій схемі вони збагатилися на майже 14,3 млн гривень.
Прокурори Харкова затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно трьох фігурантів за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Обвинувачених судитимуть у Київському районному суді Харкова.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вуз, гроші, махинации, проректор, схема, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 18:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В одному із вишів Харкова викрили схему із багатомільйонним розкраданням коштів, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".