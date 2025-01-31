Прогноз погоды на 1 февраля в Харькове и области: днем будет идти дождь
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 1 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Ночью без существенных осадков, днем дождь🌧.
Ветер ночью юго-восточный↖️, днем северо-западный↘️, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 6° тепла, днем 4 — 9° тепла.
По городу: Ночью без существенных осадков, днем дождь🌧.
Ветер ночью юго-восточный↖️, днем северо-западный↘️, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 4° тепла, днем 5 — 7° тепла.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 19:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 1 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".