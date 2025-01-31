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Прогноз погоды на 1 февраля в Харькове и области: днем ​​будет идти дождь

Погода 19:55   31.01.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 1 февраля в Харькове и области: днем ​​будет идти дождь Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 1 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью без существенных осадков, днем ​​дождь🌧.
Ветер ночью юго-восточный↖️, днем ​​северо-западный↘️, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 6° тепла, днем ​​4 — 9° тепла.

По городу: Ночью без существенных осадков, днем ​​дождь🌧.
Ветер ночью юго-восточный↖️, днем ​​северо-западный↘️, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 4° тепла, днем ​​5 — 7° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 19:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 1 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".