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Прогноз погоди на 1 лютого у Харкові та області: вдень дощитиме

Погода 19:55   31.01.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 1 лютого у Харкові та області: вдень дощитиме

Прогноз погоди на завтра, 1 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі без істотних опадів⭐️, вдень дощ🌧.

Вітер вночі південно-східний↖️, вдень північно-західний↘️, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 1 – 6° тепла, вдень 4 – 9° тепла.

 

По місту:  Вночі без істотних опадів⭐️, вдень дощ🌧.

Вітер вночі південно-східний↖️, вдень північно-західний↘️, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 2 – 4° тепла,  вдень 5 – 7° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 19:55;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 1 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".