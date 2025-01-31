Жадан даст бесплатный концерт в Харькове: как попасть
1 февраля в Харькове на станции метро «Победа» состоится концерт. Горожане вживую смогут услышать песни из нового альбома Сергея Жадана и Юрия Гуржи «Семафоры».
В афише мероприятия отмечают, что место концерта – символическое, ведь альбом посвящен украинцам, потерявшим дом или вынужденным переехать из-за войны. И возвращения которых все ждут после победы.
«Семафоры» — это 13 историй о людях, лишенных точки равновесия, сорванных с места и вынужденных строить новую жизнь. Дорога здесь – не только вынужденный путь спасения, но и возможность возвращения. Этот альбом — о расстояниях и связях между людьми, о дороге и доме, о единстве, которое держится вопреки всему. «Никто не потеряется. Все вернутся» — напоминают нам эти песни во времена, когда столь важно помнить о надежде, подавать руку, выводить из темноты», — говорится в сообщении.
Для горожан будут выступать:
🎤 Сергей Жадан — вокал,
🎤 Юрий Гуржи — гитара, вокал,
🎤 Галина Печенежская — вокал,
🎤 Максим Мацегорин — бас,
🎤 Мира Шулак — клавишные,
🎤 Александр Луцишин — барабаны,
🎤 Хор Одиноких Сердец Сержанта Пеппера (ХОССП),
🎤 Хор Детской академии эстрадного искусства Kinder Mix Show.
Вход свободный, по предварительной регистрации.
Напомним, о том, что 1 февраля в Харькове временно закроют станцию «Победа», рассказали в КП «Харьковский метрополитен». В это время движение поездов по Алексеевской линии будет выполняться от станции «Метростроителей» до станции «Алексеевская» и в обратном направлении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: концерт, метро, Сергей Жадан, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 12:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 февраля в Харькове на станции метро «Победа» состоится концерт. Горожане вживую смогут услышать песни из нового альбома Сергея Жадана и Юрия Гуржи «Семафоры».".