Жадан даст бесплатный концерт в Харькове: как попасть

1 февраля в Харькове на станции метро «Победа» состоится концерт. Горожане вживую смогут услышать песни из нового альбома Сергея Жадана и Юрия Гуржи «Семафоры».

В афише мероприятия отмечают, что место концерта – символическое, ведь альбом посвящен украинцам, потерявшим дом или вынужденным переехать из-за войны. И возвращения которых все ждут после победы.

«Семафоры» — это 13 историй о людях, лишенных точки равновесия, сорванных с места и вынужденных строить новую жизнь. Дорога здесь – не только вынужденный путь спасения, но и возможность возвращения. Этот альбом — о расстояниях и связях между людьми, о дороге и доме, о единстве, которое держится вопреки всему. «Никто не потеряется. Все вернутся» — напоминают нам эти песни во времена, когда столь важно помнить о надежде, подавать руку, выводить из темноты», — говорится в сообщении.

Для горожан будут выступать:

🎤 Сергей Жадан — вокал,

🎤 Юрий Гуржи — гитара, вокал,

🎤 Галина Печенежская — вокал,

🎤 Максим Мацегорин — бас,

🎤 Мира Шулак — клавишные,

🎤 Александр Луцишин — барабаны,

🎤 Хор Одиноких Сердец Сержанта Пеппера (ХОССП),

🎤 Хор Детской академии эстрадного искусства Kinder Mix Show.

Вход свободный, по предварительной регистрации.

Напомним, о том, что 1 февраля в Харькове временно закроют станцию «Победа», рассказали в КП «Харьковский метрополитен». В это время движение поездов по Алексеевской линии будет выполняться от станции «Метростроителей» до станции «Алексеевская» и в обратном направлении.