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Жадан дасть безкоштовний концерт у Харкові: як потрапити

Суспільство 12:12   31.01.2025
Вікторія Яковенко
Жадан дасть безкоштовний концерт у Харкові: як потрапити Фото: Сергій Жадан

1 лютого у Харкові на станції метро «Перемога» відбудеться концерт. Містяни наживо зможуть почути пісні з нового альбому Сергія Жадана і Юрія Гуржи «Семафори».

В афіші заходу зазначають, що місце концерту – символічне, адже альбом присвячений українцям, які втратили дім або змушені були переїхати через війну. І на повернення яких усі чекають після перемоги.

«Семафори» — це 13 історій про людей, позбавлених точки рівноваги, зірваних із місця й змушених будувати нове життя. Дорога тут — не лише вимушений шлях порятунку, але й можливість повернення. Цей альбом — про відстані та зв’язки між людьми, про дорогу і дім, про єдність, яка тримається усупереч усьому. «Ніхто не загубиться. Всі повернуться» — нагадують нам ці пісні у часи, коли так важливо пам’ятати про надію, подавати руку, виводити з темряви», – йдеться у повідомленні.

Для містян виступатимуть:

🎤 Сергій Жадан — вокал,

🎤 Юрій Гуржи — гітара, вокал,

🎤 Галина Печеніжська — вокал,

🎤 Максим Мацегорін — бас,

🎤 Міра Шулак — клавішні,

🎤 Олександр Луцишин — барабани,

🎤 Хор Одиноких Сердець Сержанта Пеппера (ХОССП),

🎤 Хор Дитячої академії естрадного мистецтва «Kinder Mix Show».

Вхід вільний, за попередньою реєстрацією.

Нагадаємо, про те, що 1 лютого у Харкові тимчасово закриють станцію «Перемога», розповіли у КП «Харківський метрополітен». На цей час рух поїздів Олексіївською лінією буде виконуватись від станції «Метробудівників» до станції «Олексіївська» і у зворотньому напрямку.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 12:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 лютого у Харкові на станції метро «Перемога» відбудеться концерт. Містяни наживо зможуть почути пісні з нового альбому Сергія Жадана і Юрія Гуржи «Семафори».".