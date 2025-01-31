У суботу закриють станцію метро “Перемога” – як курсуватимуть потяги

Про те, що 1 лютого у Харкові тимчасово закриють станцію “Перемога”, розповіли у КП “Харківський метрополітен”.

“На цей час рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену буде виконуватись від станції “Метробудівників” до станції “Олексіївська” і у зворотньому напрямку. Графік руху поїздів у вихідні Олексіївською лінією лишається без змін, за виключенням відправлення зі станції “Перемога”, – пишуть у КП.

У цей час станція використовуватиметься як укриття під час повітряних тривог, зазначили на підприємстві та додали, що її знову відкриють для обслуговування пасажирів 2 лютого о 05:30.

“На період закриття станції курсуватиме тимчасовий тролейбусний маршрут «РК «Проспект Перемоги» – ст. м. «Олексіївська» зі шляхом руху через проспект Перемоги та проспект Людвіга Свободи“, – повідомили у КП.