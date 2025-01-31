Live
  • Пт 31.01.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 41.82
  • EUR 43.51

У суботу закриють станцію метро “Перемога” – як курсуватимуть потяги

Суспільство 11:23   31.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У суботу закриють станцію метро “Перемога” – як курсуватимуть потяги Фото: КП “Харківський метрополітен”

Про те, що 1 лютого у Харкові тимчасово закриють станцію “Перемога”, розповіли у КП “Харківський метрополітен”.

На цей час рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену буде виконуватись від станції “Метробудівників” до станції “Олексіївська” і у зворотньому напрямку. Графік руху поїздів у вихідні Олексіївською лінією лишається без змін, за виключенням відправлення зі станції “Перемога”, – пишуть у КП.

У цей час станція використовуватиметься як укриття під час повітряних тривог, зазначили на підприємстві та додали, що її знову відкриють для обслуговування пасажирів 2 лютого о 05:30.

На період закриття станції курсуватиме тимчасовий тролейбусний маршрут «РК «Проспект Перемоги» – ст. м. «Олексіївська» зі шляхом руху через проспект Перемоги та проспект Людвіга Свободи“, – повідомили у КП.

Читайте також: П’ятий раз за місяць на Харківщині встановили температурний рекорд

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Жадан дасть безкоштовний концерт у Харкові: як потрапити
Жадан дасть безкоштовний концерт у Харкові: як потрапити
31.01.2025, 12:12
Бесіди з копами не допомогли: підозру отримав домашній тиран на Харківщині
Бесіди з копами не допомогли: підозру отримав домашній тиран на Харківщині
31.01.2025, 11:46
У суботу закриють станцію метро “Перемога” – як курсуватимуть потяги
У суботу закриють станцію метро “Перемога” – як курсуватимуть потяги
31.01.2025, 11:23
Новий пам’ятник з’явився в центрі Харкова: на відкритті був Терехов (фото)
Новий пам’ятник з’явився в центрі Харкова: на відкритті був Терехов (фото)
30.01.2025, 21:20
Вп’яте за місяць на Харківщині встановили температурний рекорд
Вп’яте за місяць на Харківщині встановили температурний рекорд
31.01.2025, 10:25
Новини Харкова — головне за 30 січня: “приліт”, вакансії до 120 тис. грн
Новини Харкова — головне за 30 січня: “приліт”, вакансії до 120 тис. грн
30.01.2025, 21:34

Новини за темою:

11:23
У суботу закриють станцію метро “Перемога” – як курсуватимуть потяги
20:15
Станцію метро в Харкові відкрили для пасажирів, поїзди йдуть із зупинками
17:10
Жінки у Харкові масово вчаться водити: права їм видають у метро (відео)
15:28
У метро Харкова почнують діяти нові графіки руху у вихідні: що зміниться
15:09
«Одразу багато хейту»: чи визначилась мерія із кольором для транспорту Харкова

Ви читали новину: «У суботу закриють станцію метро “Перемога” – як курсуватимуть потяги»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 11:23;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що 1 лютого у Харкові тимчасово закриють станцію “Перемога”, розповіли у КП “Харківський метрополітен”.".