В субботу закроют станцию метро «Победа» – как будут курсировать поезда
О том, что 1 февраля в Харькове временно закроют станцию «Победа», рассказали в КП «Харьковский метрополитен».
«На это время движение поездов по Алексеевской линии метрополитена будет выполняться от станции «Метростроителей» до станции «Алексеевская» и в обратном направлении. График движения поездов по выходным Алексеевской линией остается без изменений, за исключением отправления со станции «Победа», – пишут в КП.
В это время станция будет использоваться как укрытие во время воздушных тревог, отметили на предприятии и добавили, что станцию вновь откроют для обслуживания пассажиров 2 февраля в 05:30.
«На период закрытия станции будет курсировать временный троллейбусный маршрут «РК «Проспект Победы» — ст. м. «Алексеевская» с путем движения через проспект Победы и проспект Людвига Свободы», – сообщили в КП.
Читайте также: Пятый раз за месяц на Харьковщине установили температурный рекорд
Новости по теме:
- Категории: Общество, Транспорт, Харьков; Теги: метро, станция метро, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В субботу закроют станцию метро «Победа» – как будут курсировать поезда»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 11:23;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что 1 февраля в Харькове временно закроют станцию «Победа», рассказали в КП «Харьковский метрополитен».".