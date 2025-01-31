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В субботу закроют станцию метро «Победа» – как будут курсировать поезда

Общество 11:23   31.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
В субботу закроют станцию метро «Победа» – как будут курсировать поезда КП «Харьковский метрополитен»

О том, что 1 февраля в Харькове временно закроют станцию «Победа», рассказали в КП «Харьковский метрополитен».

«На это время движение поездов по Алексеевской линии метрополитена будет выполняться от станции «Метростроителей» до станции «Алексеевская» и в обратном направлении. График движения поездов по выходным Алексеевской линией остается без изменений, за исключением отправления со станции «Победа», – пишут в КП.

В это время станция будет использоваться как укрытие во время воздушных тревог, отметили на предприятии и добавили, что станцию вновь откроют для обслуживания пассажиров 2 февраля в 05:30.

«На период закрытия станции будет курсировать временный троллейбусный маршрут «РК «Проспект Победы» — ст. м. «Алексеевская» с путем движения через проспект Победы и проспект Людвига Свободы», – сообщили в КП.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что 1 февраля в Харькове временно закроют станцию «Победа», рассказали в КП «Харьковский метрополитен».".