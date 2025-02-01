Терехова просят построить подземную школу на Северной Салтовке — петиция
Жители печально известного на всю Украину района Харькова — Северной Салтовки — обратились к мэру города.
«Прошу рассмотреть возможность постройки подземной школы для детей Северной Салтовки. Да, район достаточно пострадал, и многие семьи и дети пока не проживают в своих домах. Но есть дети из разных школ, которых, если собрать вместе, будет немало. Также, возможно, некоторые жители смогут вернуться домой, если будет возможность отдать ребенка в школу», — аргументирует свое обращение, адресованное мэру, Валерия Чижевская — автор петиции, опубликованной на сайте горсовета.
Харьковчанка привела в пример состояние одной из школ на Северной Салтовке — №158, которая, по мнению автора, не известно, подлежит ли восстановлению.
«Ребенок пошел в первый класс, как началась война. Пока заканчивается третий класс, на пороге четвертый. А они до сих пор не знают, что такое настоящая школа», — подчеркнула женщина.
Смотрите в сюжете МГ «Объектив»: Как выглядит вторая подземная школа Харькова и есть ли в ней места
Напомним, на этой неделе в Харькове открыли вторую подземную школу. Ее построили в Новобаварском районе. Пока что запустили в работу девять классов. Всего же их будет 17. По информации мэрии, школа рассчитана на обучение 1000 детей в две смены. В этом году в городе планируют запустить в работу семь школ в различных районах.
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 17:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители печально известного на всю Украину района Харькова — Северной Салтовки — обратились к мэру города".