Терехова просят построить подземную школу на Северной Салтовке — петиция

Жители печально известного на всю Украину района Харькова — Северной Салтовки — обратились к мэру города.

«Прошу рассмотреть возможность постройки подземной школы для детей Северной Салтовки. Да, район достаточно пострадал, и многие семьи и дети пока не проживают в своих домах. Но есть дети из разных школ, которых, если собрать вместе, будет немало. Также, возможно, некоторые жители смогут вернуться домой, если будет возможность отдать ребенка в школу», — аргументирует свое обращение, адресованное мэру, Валерия Чижевская — автор петиции, опубликованной на сайте горсовета.

Харьковчанка привела в пример состояние одной из школ на Северной Салтовке — №158, которая, по мнению автора, не известно, подлежит ли восстановлению.

«Ребенок пошел в первый класс, как началась война. Пока заканчивается третий класс, на пороге четвертый. А они до сих пор не знают, что такое настоящая школа», — подчеркнула женщина.

Смотрите в сюжете МГ «Объектив»: Как выглядит вторая подземная школа Харькова и есть ли в ней места

Напомним, на этой неделе в Харькове открыли вторую подземную школу. Ее построили в Новобаварском районе. Пока что запустили в работу девять классов. Всего же их будет 17. По информации мэрии, школа рассчитана на обучение 1000 детей в две смены. В этом году в городе планируют запустить в работу семь школ в различных районах.