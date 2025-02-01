Терехова просять збудувати підземну школу на Північній Салтівці – петиція
Мешканці сумно відомого на всю Україну району Харкова – Північної Салтівки – звернулися до мера міста Ігоря Терехова.
“Прошу розглянути можливість побудови підземної школи для дітей Північної Салтівки. Так, район досить постраждав, і багато сімей та дітей наразі не проживають у своїх домівках. Але є діти з різних шкіл, яких якщо зібрати до купи, буде немало. Також можливо деякі мешканці зможуть повернутися додому, якщо буде можливість віддати дитину до школи”, – аргументує своє звернення, адресоване меру, Валерія Чижевська – авторка петиції, що опублікована на сайті міськради.
Харків’янка навела приклад однієї зі шкіл на Північній Салтівці – №158, яка, на думку авторки, не відомо, чи підлягає відновленню.
“Дитина пішла до першого класу, як почалася війна. Наразі закінчується третій клас, на порозі четвертий. А вони досі не знають, що таке справжня школа”, – наголосила жінка.
Дивіться у сюжеті МГ “Об’єктив”: Як виглядає друга підземна школа Харкова та чи є в ній місця
Нагадаємо, цього тижня в Харкові відкрили другу підземну школу. Її збудували в Новобаварському районі. Поки що почали працювати дев’ять класів. Загалом їх буде 17. За інформацією мерії, школа розрахована на навчання 1000 дітей у дві зміни. Цього року в місті планують запустити у роботу сім шкіл у різних районах.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, петиция, подземная школа, северная салтовка, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2025 в 17:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці сумно відомого на всю Україну району Харкова – Північної Салтівки – звернулися до мера міста Ігоря Терехова".