Двое пострадавших из-за удара БпЛА в Люботине на Харьковщине

Из-за попадания российского БПЛА в Люботине мужчина и женщина получили ожоги, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Их госпитализировали.

В результате удара поврежден частный дом. В домовладении находились двое детей, к счастью, они не пострадали.

Также сегодня ночью россияне атаковали БпЛА Харьков, возник масштабный пожар, горели складские помещения.