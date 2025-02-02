Двое пострадавших из-за удара БпЛА в Люботине на Харьковщине
Фото: ukrinform.ua
Из-за попадания российского БПЛА в Люботине мужчина и женщина получили ожоги, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Их госпитализировали.
В результате удара поврежден частный дом. В домовладении находились двое детей, к счастью, они не пострадали.
Также сегодня ночью россияне атаковали БпЛА Харьков, возник масштабный пожар, горели складские помещения.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, Люботин, Олег Синегубов, хова;
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2025 в 08:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за попадания российского БПЛА в Люботине мужчина и женщина получили ожоги, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".