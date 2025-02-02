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Двое пострадавших из-за удара БпЛА в Люботине на Харьковщине

Происшествия 08:10   02.02.2025
Оксана Якушко
Двое пострадавших из-за удара БпЛА в Люботине на Харьковщине Фото: ukrinform.ua

Из-за попадания российского БПЛА в Люботине мужчина и женщина получили ожоги, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Их госпитализировали.

В результате удара поврежден частный дом. В домовладении находились двое детей, к счастью, они не пострадали.

Также сегодня ночью россияне атаковали БпЛА Харьков, возник масштабный пожар, горели складские помещения.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2025 в 08:10;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за попадания российского БПЛА в Люботине мужчина и женщина получили ожоги, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".