Взрыв слышали в Харькове: Терехов сообщил о «прилете»

Около 23:55 в Харькове раздался взрыв.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе российского БпЛА.

«Есть предварительная информация об ударе вражеского БпЛА в Слободском районе. Все соответствующие службы выехали на место», — написал Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что на данный момент информации о пострадавших нет. Есть ли разрушения, еще выясняют.

Воздушную тревогу в Харькове объявили в 22:49. Воздушные силы ВСУ информировали о появлении «шахедов» в соседних регионах. О том, что БпЛА уже есть и в небе Харьковской области сообщали местные мониторинговые каналы.