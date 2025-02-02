Live
  • Вс 02.02.2025
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.82
  • EUR 43.51

Взрыв слышали в Харькове: Терехов сообщил о «прилете»

Происшествия 00:02   02.02.2025
Оксана Горун
Взрыв слышали в Харькове: Терехов сообщил о «прилете»

Около 23:55 в Харькове раздался взрыв.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе российского БпЛА.

«Есть предварительная информация об ударе вражеского БпЛА в Слободском районе. Все соответствующие службы выехали на место», — написал Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что на данный момент информации о пострадавших нет. Есть ли разрушения, еще выясняют.

Воздушную тревогу в Харькове объявили в 22:49. Воздушные силы ВСУ информировали о появлении «шахедов» в соседних регионах. О том, что БпЛА уже есть и в небе Харьковской области сообщали местные мониторинговые каналы.

Читайте также: Землетрясение в Полтаве: в ГСЧС сообщили подробности

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное 2 февраля: в Харькове прогремел взрыв
Новости Харькова — главное 2 февраля: в Харькове прогремел взрыв
02.02.2025, 00:14
Взрыв слышали в Харькове: Терехов сообщил о «прилете»
Взрыв слышали в Харькове: Терехов сообщил о «прилете»
02.02.2025, 00:02
Как место «прилета» в Харькове находят за 15 секунд: Терехов показал видео
Как место «прилета» в Харькове находят за 15 секунд: Терехов показал видео
01.02.2025, 12:29
Новости Харькова — главное 1 февраля: «прилеты» в Харькове и неокоммунисты
Новости Харькова — главное 1 февраля: «прилеты» в Харькове и неокоммунисты
01.02.2025, 21:00
ISW: ВС РФ готовы начать на Харьковщине многомесячную наступательную кампанию
ISW: ВС РФ готовы начать на Харьковщине многомесячную наступательную кампанию
01.02.2025, 21:42
Землетрясение в Полтаве: в ГСЧС сообщили подробности
Землетрясение в Полтаве: в ГСЧС сообщили подробности
01.02.2025, 19:56

Новости по теме:

00:02
Взрыв слышали в Харькове: Терехов сообщил о «прилете»
21:00
Новости Харькова — главное 1 февраля: «прилеты» в Харькове и неокоммунисты
17:44
Взрыв в ТЦК и СП в Ровно: есть погибший — данные полиции
11:25
Взрыв раздался в Харькове: погибла женщина, есть раненые (фото, видео)
05:49
В Харькове слышали взрыв

Вы читали новость: «Взрыв слышали в Харькове: Терехов сообщил о «прилете»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2025 в 00:02;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 23:55 в Харькове раздался взрыв".