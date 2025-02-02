Взрыв слышали в Харькове: Терехов сообщил о «прилете»
Около 23:55 в Харькове раздался взрыв.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе российского БпЛА.
«Есть предварительная информация об ударе вражеского БпЛА в Слободском районе. Все соответствующие службы выехали на место», — написал Терехов.
Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что на данный момент информации о пострадавших нет. Есть ли разрушения, еще выясняют.
Воздушную тревогу в Харькове объявили в 22:49. Воздушные силы ВСУ информировали о появлении «шахедов» в соседних регионах. О том, что БпЛА уже есть и в небе Харьковской области сообщали местные мониторинговые каналы.
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2025 в 00:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 23:55 в Харькове раздался взрыв".