Вибух чули в Харкові: Терехов повідомив про “приліт”
Близько 23:55 у Харкові пролунав вибух.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар російського БпЛА.
“Маємо попередню інформацію про удар ворожого БпЛА у Слобідському районі. Усі відповідні служби виїхали на місце“, – написав Терехов.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що наразі інформації про постраждалих немає. Чи є руйнування, ще з’ясовують.
Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 22:49. Повітряні сили ЗСУ інформували про появу “шахедів” у сусідніх регіонах. Про те, що БпЛА вже є і в небі Харківської області повідомляли місцеві моніторингові канали.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2025 в 00:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 23:55 у Харкові пролунав вибух".