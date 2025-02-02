Вибух чули в Харкові: Терехов повідомив про “приліт”

Близько 23:55 у Харкові пролунав вибух.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар російського БпЛА.

“Маємо попередню інформацію про удар ворожого БпЛА у Слобідському районі. Усі відповідні служби виїхали на місце“, – написав Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що наразі інформації про постраждалих немає. Чи є руйнування, ще з’ясовують.

Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 22:49. Повітряні сили ЗСУ інформували про появу “шахедів” у сусідніх регіонах. Про те, що БпЛА вже є і в небі Харківської області повідомляли місцеві моніторингові канали.