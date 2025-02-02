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Двоє постраждалих через удар БпЛА в Люботині на Харківщині

Події 08:10   02.02.2025
Оксана Якушко
Двоє постраждалих через удар БпЛА в Люботині на Харківщині Фото: ukrinform.ua

Через влучення російського БпЛА в Люботині чоловік та жінка отримали опіки, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Їх ушпиталили.

Внаслідок удару пошкоджений приватний будинок.

У домоволодінні перебували двоє дітей, на щастя, вони не постраждали.

Також сьогодні вночі росіяни атакували БпЛА Харків, виникла масштабна пожежа, горіли складські приміщення.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2025 в 08:10;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через влучення російського БпЛА в Люботині чоловік та жінка отримали опіки, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.".