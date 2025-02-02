Двоє постраждалих через удар БпЛА в Люботині на Харківщині

Через влучення російського БпЛА в Люботині чоловік та жінка отримали опіки, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Їх ушпиталили.

Внаслідок удару пошкоджений приватний будинок.

У домоволодінні перебували двоє дітей, на щастя, вони не постраждали.

Також сьогодні вночі росіяни атакували БпЛА Харків, виникла масштабна пожежа, горіли складські приміщення.