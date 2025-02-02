Двоє постраждалих через удар БпЛА в Люботині на Харківщині
Фото: ukrinform.ua
Через влучення російського БпЛА в Люботині чоловік та жінка отримали опіки, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Їх ушпиталили.
Внаслідок удару пошкоджений приватний будинок.
У домоволодінні перебували двоє дітей, на щастя, вони не постраждали.
Також сьогодні вночі росіяни атакували БпЛА Харків, виникла масштабна пожежа, горіли складські приміщення.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, Люботин, Олег Синегубов, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2025 в 08:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через влучення російського БпЛА в Люботині чоловік та жінка отримали опіки, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.".