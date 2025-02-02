Новости Харькова — главное 2 февраля: в Харькове прогремел взрыв
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
00:14
Терехов сообщил об ударе БпЛА по Харькову
Около 23:55 в Харькове раздался взрыв.
«Есть предварительная информация об ударе вражеского БпЛА в Слободском районе. Все соответствующие службы выехали на место», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, новости Харькова, ночь, прилет, терехов, тревога, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2025 в 00:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".