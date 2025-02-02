Новости Харькова — главное 2 февраля: в Харькове прогремел взрыв

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00:14

Терехов сообщил об ударе БпЛА по Харькову

Около 23:55 в Харькове раздался взрыв.

«Есть предварительная информация об ударе вражеского БпЛА в Слободском районе. Все соответствующие службы выехали на место», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Информации о пострадавших на данный момент нет.