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Новини Харкова — головне 2 лютого: в Харкові пролунав вибух

Події 00:14   02.02.2025
Оксана Горун
Новини Харкова — головне 2 лютого: в Харкові пролунав вибух Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

00:14

Терехов повідомив про удар БпЛА по Харкову

Близько 23:55 у Харкові пролунав вибух.

Маємо попередню інформацію про удар ворожого БпЛА в Слобідському районі. Усі відповідні служби виїхали на місце”, –  написав мер Харкова Ігор Терехов.

Інформації про постраждалих наразі немає.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2025 в 00:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»".