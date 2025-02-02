Новини Харкова — головне 2 лютого: в Харкові пролунав вибух
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
00:14
Терехов повідомив про удар БпЛА по Харкову
Близько 23:55 у Харкові пролунав вибух.
“Маємо попередню інформацію про удар ворожого БпЛА в Слобідському районі. Усі відповідні служби виїхали на місце”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.
Інформації про постраждалих наразі немає.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»".