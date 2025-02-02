Прогноз погоды на 3 февраля в Харькове и области: на дорогах гололед

Прогноз погоды на завтра, 3 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области:

Облачно с прояснениями 🌥.

Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица 💧❄️.

Ночью и утром слабый туман.

Ветер юго-западный↗️, 5-10 м/с.

Температура воздуха: ночью от 4° мороза❄️ до 1° тепла,

днем от 1° мороза до 4° тепла.

По городу:

Облачно с прояснениями 🌥.

Без существенных осадков.

Ночью и утром слабый туман.

Ветер юго-западный↗️, 5-10 м/с.

Температура воздуха: ночью 0 — 2° мороза❄️,

днем 1 – 3° тепла.

Читайте также: Харьковский сурок Тимка III сделал прогноз на весну в условиях аномальной зимы