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Прогноз погоды на 3 февраля в Харькове и области: на дорогах гололед

Погода 20:55   02.02.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 3 февраля в Харькове и области: на дорогах гололед Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 3 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области:
Облачно с прояснениями 🌥.
Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ночью и утром слабый туман.
Ветер юго-западный↗️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью от 4° мороза❄️ до 1° тепла,
днем от 1° мороза до 4° тепла.

По городу:
Облачно с прояснениями 🌥.
Без существенных осадков.
Ночью и утром слабый туман.
Ветер юго-западный↗️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 2° мороза❄️,
днем 1 – 3° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2025 в 20:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 3 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".