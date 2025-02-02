Прогноз погоды на 3 февраля в Харькове и области: на дорогах гололед
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 3 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области:
Облачно с прояснениями 🌥.
Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ночью и утром слабый туман.
Ветер юго-западный↗️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью от 4° мороза❄️ до 1° тепла,
днем от 1° мороза до 4° тепла.
По городу:
Облачно с прояснениями 🌥.
Без существенных осадков.
Ночью и утром слабый туман.
Ветер юго-западный↗️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 2° мороза❄️,
днем 1 – 3° тепла.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2025 в 20:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 3 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".