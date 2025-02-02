Прогноз погоди на 3 лютого у Харкові та області: на дорогах ожеледиця

Прогноз погоди на завтра, 3 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області:

Хмарно з проясненнями 🌥.

Без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця 💧❄️.

Вночі та вранці слабкий туман.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря: вночі від 4° морозу до 1° тепла,

вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Містом:

Хмарно з проясненнями 🌥.

Без істотних опадів.

Вночі та вранці слабкий туман.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря: вночі 0 – 2° морозу,

вдень 1 – 3° тепла.

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