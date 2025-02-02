Прогноз погоди на 3 лютого у Харкові та області: на дорогах ожеледиця
Прогноз погоди на завтра, 3 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області:
Хмарно з проясненнями 🌥.
Без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця 💧❄️.
Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря: вночі від 4° морозу до 1° тепла,
вдень від 1° морозу до 4° тепла.
Містом:
Хмарно з проясненнями 🌥.
Без істотних опадів.
Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря: вночі 0 – 2° морозу,
вдень 1 – 3° тепла.
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- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харків, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2025 в 20:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 3 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".