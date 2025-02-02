Россияне атакуют на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Россияне сосредоточились на Покровском и Купянском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении россияне с начала суток 12 раз штурмовали позиции украинцев у населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Степовая Новоселовка, Загрызовое, Лозовая.

Украинские защитники отразили пять атак, семь боев продолжаются.

На Харьковском Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток россияне не атаковали.