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Россияне атакуют на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Фронт 17:23   02.02.2025
Оксана Якушко
Россияне атакуют на Купянском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Россияне сосредоточились на Покровском и Купянском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении россияне с начала суток 12 раз штурмовали позиции украинцев у населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Степовая Новоселовка, Загрызовое, Лозовая.

Украинские защитники отразили пять атак, семь боев продолжаются.

На Харьковском Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток россияне не атаковали.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2025 в 17:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне сосредоточились на Покровском и Купянском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".