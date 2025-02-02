Россияне атакуют на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Россияне сосредоточились на Покровском и Купянском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении россияне с начала суток 12 раз штурмовали позиции украинцев у населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Степовая Новоселовка, Загрызовое, Лозовая.
Украинские защитники отразили пять атак, семь боев продолжаются.
На Харьковском Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток россияне не атаковали.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2025 в 17:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне сосредоточились на Покровском и Купянском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".