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Росіяни атакують на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:23   02.02.2025
Оксана Якушко
Росіяни атакують на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни зосередилися на Покровському та Куп’янському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку росіяни з початку доби 12 разів штурмували позиції українців біля населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Загризове, Лозова.

Українські захисники відбили п’ять атак, сім боїв тривають.

На Харківському Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках з початку доби росіяни не атакували.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2025 в 17:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни зосередилися на Покровському та Куп’янському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.".