Что пообещали Терехову представители Норвегии, Аргентины, Бразилии и Египта
Представители Аргентины, Бразилии, Норвегии и Египта в ходе встречи с мэром Харькова Игорем Тереховым заверили его в дальнейшей поддержке города и выразили готовность к расширению сотрудничества в сфере восстановления инфраструктуры.
На встрече городского головы с иностранной делегацией обсуждали конкретные планы по восстановлению инфраструктуры на 2025 год, информирует пресс-служба мэрии.
Терехов рассказал дипломатам, что за прошлый год в Харькове было повреждено более 2600 жилых домов, и это создает насущную потребность в восстановлении жилья, поскольку многие люди остались без крыши над головой. В целом, по его словам, за время войны враг нанес повреждения более чем половине образовательного фонда города и 70% медицинских учреждений.
Посланник по гуманитарным вопросам Норвегии в Украине Коти Ригмор Элианне Скье подчеркнула, что международные партнеры внимательно следят за ситуацией в регионах, которые больше всего страдают от российской агрессии, и готовы поддерживать их в восстановлении.
«У нас действует программа поддержки Украины, которая продлится до 2030 года. В рамках этой программы мы можем оказать помощь Украине на сумму 13 миллиардов долларов — как гуманитарную, так и военную. Нам важно своими глазами видеть последствия агрессии и понимать, куда необходимо направлять поддержку», — сказала она.
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- Категории: Мир, Политика, Харьков; Теги: дипломаты, допомога, Игорь Терехов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 19:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представители Аргентины, Бразилии, Норвегии и Египта в ходе встречи с мэром Игорем Тереховым выразили готовность к расширению сотрудничества в сфере восстановления инфраструктуры".