Что пообещали Терехову представители Норвегии, Аргентины, Бразилии и Египта

Представители Аргентины, Бразилии, Норвегии и Египта в ходе встречи с мэром Харькова Игорем Тереховым заверили его в дальнейшей поддержке города и выразили готовность к расширению сотрудничества в сфере восстановления инфраструктуры.

На встрече городского головы с иностранной делегацией обсуждали конкретные планы по восстановлению инфраструктуры на 2025 год, информирует пресс-служба мэрии.

Терехов рассказал дипломатам, что за прошлый год в Харькове было повреждено более 2600 жилых домов, и это создает насущную потребность в восстановлении жилья, поскольку многие люди остались без крыши над головой. В целом, по его словам, за время войны враг нанес повреждения более чем половине образовательного фонда города и 70% медицинских учреждений.

Посланник по гуманитарным вопросам Норвегии в Украине Коти Ригмор Элианне Скье подчеркнула, что международные партнеры внимательно следят за ситуацией в регионах, которые больше всего страдают от российской агрессии, и готовы поддерживать их в восстановлении.

«У нас действует программа поддержки Украины, которая продлится до 2030 года. В рамках этой программы мы можем оказать помощь Украине на сумму 13 миллиардов долларов — как гуманитарную, так и военную. Нам важно своими глазами видеть последствия агрессии и понимать, куда необходимо направлять поддержку», — сказала она.