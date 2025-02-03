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Что пообещали Терехову представители Норвегии, Аргентины, Бразилии и Египта

Мир 19:33   03.02.2025
Елена Нагорная
Что пообещали Терехову представители Норвегии, Аргентины, Бразилии и Египта Фото: Харьковский горсовет

Представители Аргентины, Бразилии, Норвегии и Египта в ходе встречи с мэром Харькова Игорем Тереховым заверили его в дальнейшей поддержке города и выразили готовность к расширению сотрудничества в сфере восстановления инфраструктуры.

На встрече городского головы с иностранной делегацией обсуждали конкретные планы по восстановлению инфраструктуры на 2025 год, информирует пресс-служба мэрии.

Терехов рассказал дипломатам, что за прошлый год в Харькове было повреждено более 2600 жилых домов, и это создает насущную потребность в восстановлении жилья, поскольку многие люди остались без крыши над головой. В целом, по его словам, за время войны враг нанес повреждения более чем половине образовательного фонда города и 70% медицинских учреждений.

Посланник по гуманитарным вопросам Норвегии в Украине Коти Ригмор Элианне Скье подчеркнула, что международные партнеры внимательно следят за ситуацией в регионах, которые больше всего страдают от российской агрессии, и готовы поддерживать их в восстановлении.

«У нас действует программа поддержки Украины, которая продлится до 2030 года. В рамках этой программы мы можем оказать помощь Украине на сумму 13 миллиардов долларов — как гуманитарную, так и военную. Нам важно своими глазами видеть последствия агрессии и понимать, куда необходимо направлять поддержку», — сказала она.

Читайте также: Россияне просто изменили подход – Терехов о январе 2025 года в Харькове

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 19:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представители Аргентины, Бразилии, Норвегии и Египта в ходе встречи с мэром Игорем Тереховым выразили готовность к расширению сотрудничества в сфере восстановления инфраструктуры".