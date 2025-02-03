Що пообіцяли Терехову представники Норвегії, Аргентини, Бразилії та Єгипту
Представники Аргентини, Бразилії, Норвегії та Єгипту під час зустрічі з мером Харкова Ігорем Тереховим запевнили його у подальшій підтримці міста та висловили готовність до розширення співробітництва у сфері відновлення інфраструктури.
На зустрічі міського голови з іноземною делегацією обговорювали конкретні плани відновлення інфраструктури на 2025 рік, інформує пресслужба мерії.
Терехов розповів дипломатам, що за минулий рік у Харкові було пошкоджено понад 2600 житлових будинків, і це створює нагальну потребу у відновленні житла, оскільки чимало людей залишилося без даху над головою. Загалом, за його словами, за час війни ворог завдав пошкоджень більш ніж половині освітнього фонду міста та 70% медичних закладів.
Посланниця з гуманітарних питань Норвегії в Україні Коті Рігмор Еліанне Ск’є наголосила, що міжнародні партнери уважно стежать за ситуацією в регіонах, які найбільше страждають від російської агресії, і готові підтримувати їх у відбудові.
«У нас діє програма підтримки України, яка триватиме до 2030 року. У межах цієї програми ми можемо надати допомогу Україні на суму 13 мільярдів доларів – як гуманітарну, так і військову. Нам важливо на власні очі бачити наслідки агресії та розуміти, куди найнеобхідніше спрямовувати підтримку», – сказала вона.
Читайте також: Росіяни просто змінили підхід – Терехов про січень 2025 року в Харкові
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Харків; Теги: Ігор Терехов, дипломаты, допомога, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Що пообіцяли Терехову представники Норвегії, Аргентини, Бразилії та Єгипту»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 19:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Представники Аргентини, Бразилії, Норвегії та Єгипту під час зустрічі з мером Ігорем Тереховим висловили готовність до розширення співробітництва у сфері відновлення інфраструктури".