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Що пообіцяли Терехову представники Норвегії, Аргентини, Бразилії та Єгипту

Політика 19:33   03.02.2025
Олена Нагорна
Що пообіцяли Терехову представники Норвегії, Аргентини, Бразилії та Єгипту Фото: Харківська міськрада

Представники Аргентини, Бразилії, Норвегії та Єгипту під час зустрічі з мером Харкова Ігорем Тереховим запевнили його у подальшій підтримці міста та висловили готовність до розширення співробітництва у сфері відновлення інфраструктури.

На зустрічі міського голови з іноземною делегацією обговорювали конкретні плани відновлення інфраструктури на 2025 рік, інформує пресслужба мерії.

Терехов розповів дипломатам, що за минулий рік у Харкові було пошкоджено понад 2600 житлових будинків, і це створює нагальну потребу у відновленні житла, оскільки чимало людей залишилося без даху над головою. Загалом, за його словами, за час війни ворог завдав пошкоджень більш ніж половині освітнього фонду міста та 70% медичних закладів. 

Посланниця з гуманітарних питань Норвегії в Україні Коті Рігмор Еліанне Ск’є наголосила, що міжнародні партнери уважно стежать за ситуацією в регіонах, які найбільше страждають від російської агресії, і готові підтримувати їх у відбудові. 

«У нас діє програма підтримки України, яка триватиме до 2030 року. У межах цієї програми ми можемо надати допомогу Україні на суму 13 мільярдів доларів – як гуманітарну, так і військову. Нам важливо на власні очі бачити наслідки агресії та розуміти, куди найнеобхідніше спрямовувати підтримку», – сказала вона. 

Читайте також: Росіяни просто змінили підхід – Терехов про січень 2025 року в Харкові

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 19:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Представники Аргентини, Бразилії, Норвегії та Єгипту під час зустрічі з мером Ігорем Тереховим висловили готовність до розширення співробітництва у сфері відновлення інфраструктури".