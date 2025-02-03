Що пообіцяли Терехову представники Норвегії, Аргентини, Бразилії та Єгипту

Представники Аргентини, Бразилії, Норвегії та Єгипту під час зустрічі з мером Харкова Ігорем Тереховим запевнили його у подальшій підтримці міста та висловили готовність до розширення співробітництва у сфері відновлення інфраструктури.

На зустрічі міського голови з іноземною делегацією обговорювали конкретні плани відновлення інфраструктури на 2025 рік, інформує пресслужба мерії.

Терехов розповів дипломатам, що за минулий рік у Харкові було пошкоджено понад 2600 житлових будинків, і це створює нагальну потребу у відновленні житла, оскільки чимало людей залишилося без даху над головою. Загалом, за його словами, за час війни ворог завдав пошкоджень більш ніж половині освітнього фонду міста та 70% медичних закладів.

Посланниця з гуманітарних питань Норвегії в Україні Коті Рігмор Еліанне Ск’є наголосила, що міжнародні партнери уважно стежать за ситуацією в регіонах, які найбільше страждають від російської агресії, і готові підтримувати їх у відбудові.

«У нас діє програма підтримки України, яка триватиме до 2030 року. У межах цієї програми ми можемо надати допомогу Україні на суму 13 мільярдів доларів – як гуманітарну, так і військову. Нам важливо на власні очі бачити наслідки агресії та розуміти, куди найнеобхідніше спрямовувати підтримку», – сказала вона.