Live
  • Нд 02.02.2025
  • Харків  +2°С
  • USD 41.82
  • EUR 43.51

Росіяни просто змінили підхід – Терехов про січень 2025 року в Харкові

Суспільство 17:02   02.02.2025
Оксана Якушко
Росіяни просто змінили підхід – Терехов про січень 2025 року в Харкові

У січні десять харків’ян отримали поранення, серед них одна дитина, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Січень позаду. Чи стало нам легше тільки тому, що російських атак було менше і вони були не такими руйнівними? Ні. Бо немає жодного значення, скільки ударів завдав ворог по місту і чим, коли навіть один уламок може забрати чиєсь життя. Агресор не відступив – він просто змінив підхід. Десятеро харків’ян були поранені, серед них – одна дитина. На щастя, ніхто не загинув», – зазначив мер.

Водночас харків’яни дуже добре розуміють біль інших міст України, по яких у січні росіяни завдали смертельних російських ударів, як то Полтава, Суми, Запоріжжя.

Читайте також: Залужний пропонував наступ на Бєлгород у 2022 році, щоб захистити Харків – BBC

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Росіяни атакують на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Росіяни атакують на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
02.02.2025, 17:23
Росіяни просто змінили підхід – Терехов про січень 2025 року в Харкові
Росіяни просто змінили підхід – Терехов про січень 2025 року в Харкові
02.02.2025, 17:02
Залужний пропонував наступ на Бєлгород у 2022 році, щоб захистити Харків – BBC
Залужний пропонував наступ на Бєлгород у 2022 році, щоб захистити Харків – BBC
02.02.2025, 15:50
Харківський бабак Тимко III зробив прогноз на весну в умовах аномальної зими
Харківський бабак Тимко III зробив прогноз на весну в умовах аномальної зими
02.02.2025, 12:00
Вибух чули в Харкові вночі: був “приліт” БпЛА по текстильному підприємству
Вибух чули в Харкові вночі: був “приліт” БпЛА по текстильному підприємству
02.02.2025, 13:30
У пожежі загинув чоловік у Харкові (фото)
У пожежі загинув чоловік у Харкові (фото)
02.02.2025, 14:28

Новини за темою:

11:22
Скільки будівель пошкодили росіяни у Харкові протягом січня, розповів Терехов
21:20
Новий пам’ятник з’явився в центрі Харкова: на відкритті був Терехов (фото)
12:16
«Спілкувався з військовими» – Терехов розповів, чи можна протидіяти «Молниям»
21:05
“Ми будемо домагатися справедливості для харківʼян” – Терехов
17:33
Який вигляд має друга підземна школа Харкова і чи є ще в ній місця (відео)

Ви читали новину: «Росіяни просто змінили підхід – Терехов про січень 2025 року в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2025 в 17:02;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У січні десять харків’ян отримали поранення, серед них одна дитина, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".