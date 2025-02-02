Росіяни просто змінили підхід – Терехов про січень 2025 року в Харкові
У січні десять харків’ян отримали поранення, серед них одна дитина, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Січень позаду. Чи стало нам легше тільки тому, що російських атак було менше і вони були не такими руйнівними? Ні. Бо немає жодного значення, скільки ударів завдав ворог по місту і чим, коли навіть один уламок може забрати чиєсь життя. Агресор не відступив – він просто змінив підхід. Десятеро харків’ян були поранені, серед них – одна дитина. На щастя, ніхто не загинув», – зазначив мер.
Водночас харків’яни дуже добре розуміють біль інших міст України, по яких у січні росіяни завдали смертельних російських ударів, як то Полтава, Суми, Запоріжжя.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2025 в 17:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У січні десять харків’ян отримали поранення, серед них одна дитина, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".