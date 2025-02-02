Россияне просто изменили подход – Терехов о январе 2025 года в Харькове

В январе десять харьковчан получили ранения, среди них один ребенок, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Январь позади. Стало ли нам легче только потому, что российских атак было меньше и они были не столь разрушительны? Нет. Ибо нет никакого значения, сколько ударов нанес враг по городу и чем, когда даже один обломок может унести чью-то жизнь. Агрессор не отступил – он просто изменил подход. Десять харьковчан были ранены, среди них один ребенок. К счастью, никто не погиб», — отметил мэр.

В то же время харьковчане очень хорошо понимают боль других городов Украины, по которым в январе россияне нанесли смертельные российские удары, как Полтава, Сумы, Запорожье.