Россияне просто изменили подход – Терехов о январе 2025 года в Харькове
Изображение: Игорь Терехов / Телеграм
В январе десять харьковчан получили ранения, среди них один ребенок, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Январь позади. Стало ли нам легче только потому, что российских атак было меньше и они были не столь разрушительны? Нет. Ибо нет никакого значения, сколько ударов нанес враг по городу и чем, когда даже один обломок может унести чью-то жизнь. Агрессор не отступил – он просто изменил подход. Десять харьковчан были ранены, среди них один ребенок. К счастью, никто не погиб», — отметил мэр.
В то же время харьковчане очень хорошо понимают боль других городов Украины, по которым в январе россияне нанесли смертельные российские удары, как Полтава, Сумы, Запорожье.
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2025 в 17:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В январе десять харьковчан получили ранения, среди них один ребенок, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".