ОТГВ «Харьков»: 444 раза обстреляли оккупанты позиции ВСУ за сутки
Ситуация на севере области остается тяжелой, но стабильной, передают в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил российские оккупанты нанесли 3 авиаудара с применением 4 КАБ, 5 НАР, а также 70 ударов дронами-камикадзе. Кроме этого, совершили 444 обстрела позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – пишут украинские защитники.
На Харьковском направлении в течение суток россияне потеряли 44 военных: 15 убитых, 29 раненых. Кроме того, СОУ уничтожили 102 единицы вооружения и военной техники: десять артсистем, 25 авто, 57 БпЛА, а также 69 укрытий, семь стартовых площадок запуска беспилотников и место для хранения боеприпасов.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, обстрелы, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 11:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на севере области остается тяжелой, но стабильной, передают в ОТГВ «Харьков».".