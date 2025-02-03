ОТГВ «Харьков»: 444 раза обстреляли оккупанты позиции ВСУ за сутки

Ситуация на севере области остается тяжелой, но стабильной, передают в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил российские оккупанты нанесли 3 авиаудара с применением 4 КАБ, 5 НАР, а также 70 ударов дронами-камикадзе. Кроме этого, совершили 444 обстрела позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – пишут украинские защитники.

На Харьковском направлении в течение суток россияне потеряли 44 военных: 15 убитых, 29 раненых. Кроме того, СОУ уничтожили 102 единицы вооружения и военной техники: десять артсистем, 25 авто, 57 БпЛА, а также 69 укрытий, семь стартовых площадок запуска беспилотников и место для хранения боеприпасов.