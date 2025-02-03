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ОТУВ «Харків»: 444 рази обстріляли окупанти позиції ЗСУ за добу

Україна 11:45   03.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ «Харків»: 444 рази обстріляли окупанти позиції ЗСУ за добу Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на півночі області залишається тяжкою, але стабільною, передають в ОТУВ «Харків».

«Минулої доби противник наступальних дій не проводив. Російські окупанти завдали 3 авіаударів із застосуванням 4 КАБ, 5 НАР, а також 70 ударів дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 444 обстріли позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів», – пишуть українські захисники.

На Харківському напрямку протягом доби росіяни втратили 44 військових: 15 убитих, 29 поранених. Крім того, СОУ знищили 102 одиниці озброєння та військової техніки: десять артсистем, 25 авто, 57 БпЛА, а також 69 укриттів, сім стартових майданчиків для запуску безпілотників та місце для зберігання боєприпасів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 11:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на півночі області залишається тяжкою, але стабільною, передають в ОТУВ «Харків».".