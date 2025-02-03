ОТУВ «Харків»: 444 рази обстріляли окупанти позиції ЗСУ за добу

Ситуація на півночі області залишається тяжкою, але стабільною, передають в ОТУВ «Харків».

«Минулої доби противник наступальних дій не проводив. Російські окупанти завдали 3 авіаударів із застосуванням 4 КАБ, 5 НАР, а також 70 ударів дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 444 обстріли позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів», – пишуть українські захисники.

На Харківському напрямку протягом доби росіяни втратили 44 військових: 15 убитих, 29 поранених. Крім того, СОУ знищили 102 одиниці озброєння та військової техніки: десять артсистем, 25 авто, 57 БпЛА, а також 69 укриттів, сім стартових майданчиків для запуску безпілотників та місце для зберігання боєприпасів.