Генштаб: 20 боїв було в Харківській області, РФ активізувалася на Куп’янщині
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої на Куп’янському та Харківському напрямку поінформував зранку 3 лютого Генштаб ЗСУ.
На півночі Харківщини за добу зафіксували два бої у районі Гатища. Тим часом на Куп’янщині ворог намагався прорвати позиції українських захисників 18 разів.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Богуславка, Загризове, Лозова“, – пишуть у ГШ.
Втрати РФ за минулу добу, за даними Генштабу, такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 08:11;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Куп’янському та Харківському напрямку поінформував зранку 3 лютого Генштаб ЗСУ.".