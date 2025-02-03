Генштаб: 20 боїв було в Харківській області, РФ активізувалася на Куп’янщині

Про бої на Куп’янському та Харківському напрямку поінформував зранку 3 лютого Генштаб ЗСУ.

На півночі Харківщини за добу зафіксували два бої у районі Гатища. Тим часом на Куп’янщині ворог намагався прорвати позиції українських захисників 18 разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Богуславка, Загризове, Лозова“, – пишуть у ГШ.

Втрати РФ за минулу добу, за даними Генштабу, такі: