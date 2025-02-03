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Генштаб: 20 боїв було в Харківській області, РФ активізувалася на Куп’янщині

Україна 08:11   03.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: 20 боїв було в Харківській області, РФ активізувалася на Куп’янщині Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої на Куп’янському та Харківському напрямку поінформував зранку 3 лютого Генштаб ЗСУ.

На півночі Харківщини за добу зафіксували два бої у районі Гатища. Тим часом на Куп’янщині ворог намагався прорвати позиції українських захисників 18 разів.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Богуславка, Загризове, Лозова“, – пишуть у ГШ.

Бої на Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати РФ за минулу добу, за даними Генштабу, такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 08:11;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Куп’янському та Харківському напрямку поінформував зранку 3 лютого Генштаб ЗСУ.".