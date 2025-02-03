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Генштаб: 20 боев было в Харьковской области, РФ активизировалась на Купянщине

Украина 08:11   03.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: 20 боев было в Харьковской области, РФ активизировалась на Купянщине Фото: Генштаб ВСУ

О боях на Купянском и Харьковском направлении проинформировал утром 3 февраля Генштаб ВСУ.

На севере Харьковщины за сутки зафиксировали два боя в районе Гатища. Тем временем на Купянщине враг пытался прорвать позиции украинских защитников 18 раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаны, Степная Новоселовка, Богуславка, Загрызово, Лозовая», – пишут в ГШ.

Бои на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ

Потери РФ за минувшие сутки, по данным Генштаба, таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 08:11;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Купянском и Харьковском направлении проинформировал утром 3 февраля Генштаб ВСУ.".