Генштаб: 20 боев было в Харьковской области, РФ активизировалась на Купянщине
Фото: Генштаб ВСУ
О боях на Купянском и Харьковском направлении проинформировал утром 3 февраля Генштаб ВСУ.
На севере Харьковщины за сутки зафиксировали два боя в районе Гатища. Тем временем на Купянщине враг пытался прорвать позиции украинских защитников 18 раз.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаны, Степная Новоселовка, Богуславка, Загрызово, Лозовая», – пишут в ГШ.
Потери РФ за минувшие сутки, по данным Генштаба, таковы:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 08:11;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Купянском и Харьковском направлении проинформировал утром 3 февраля Генштаб ВСУ.".