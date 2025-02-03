Генштаб: 20 боев было в Харьковской области, РФ активизировалась на Купянщине

О боях на Купянском и Харьковском направлении проинформировал утром 3 февраля Генштаб ВСУ.

На севере Харьковщины за сутки зафиксировали два боя в районе Гатища. Тем временем на Купянщине враг пытался прорвать позиции украинских защитников 18 раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаны, Степная Новоселовка, Богуславка, Загрызово, Лозовая», – пишут в ГШ.

Потери РФ за минувшие сутки, по данным Генштаба, таковы: