Терехов созывает внеочередную сессию в Харькове: когда соберутся депутаты
Фото: Василий Голосный
В мэрии сообщили, что городской голова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве 35-ой внеочередной сессии горсовета.
Депутаты соберутся завтра, 4 февраля, в 12:00. Традиционно, сессия пройдет в онлайн-формате, уточнили в горсовете.
В повестке – 36 вопросов и раздел «Разное». Кроме процедурных вопросов, депутаты будут голосовать за нового заместителя мэра, утвердят постоянные комиссии ХГС и их состав, а также рассмотрят вопросы о реорганизации некоторых медучреждений в Харькове.
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 11:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии сообщили, что городской голова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве 35-ой внеочередной сессии горсовета.".