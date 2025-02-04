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Терехов созывает внеочередную сессию в Харькове: когда соберутся депутаты

Общество 11:50   04.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Терехов созывает внеочередную сессию в Харькове: когда соберутся депутаты Фото: Василий Голосный

В мэрии сообщили, что городской голова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве 35-ой внеочередной сессии горсовета.

Депутаты соберутся завтра, 4 февраля, в 12:00. Традиционно, сессия пройдет в онлайн-формате, уточнили в горсовете.

В повестке – 36 вопросов и раздел «Разное». Кроме процедурных вопросов, депутаты будут голосовать за нового заместителя мэра, утвердят постоянные комиссии ХГС и их состав, а также рассмотрят вопросы о реорганизации некоторых медучреждений в Харькове.

Список вопросов сессии – тут.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 11:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии сообщили, что городской голова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве 35-ой внеочередной сессии горсовета.".