Терехов скликає позачергову сесію у Харкові: коли зберуться депутати

У мерії повідомили, що міський голова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання 35-ї позачергової сесії міськради.

Депутати зберуться завтра, 4 лютого, о 12.00. Традиційно, сесія пройде в онлайн-форматі, уточнили у міськраді.

На порядку денному – 36 питань та розділ “Різне”. Окрім процедурних питань, депутати голосуватимуть за нового заступника мера, затвердять постійні комісії ХМР та їхній склад, а також розглянуть питання про реорганізацію деяких медзакладів у Харкові.

Список питань сесії – тут.