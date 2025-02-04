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Терехов скликає позачергову сесію у Харкові: коли зберуться депутати

Суспільство 11:50   04.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Терехов скликає позачергову сесію у Харкові: коли зберуться депутати Фото: Василь Голосний

У мерії повідомили, що міський голова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання 35-ї позачергової сесії міськради.

Депутати зберуться завтра, 4 лютого, о 12.00. Традиційно, сесія пройде в онлайн-форматі, уточнили у міськраді.

На порядку денному – 36 питань та розділ “Різне”. Окрім процедурних питань, депутати голосуватимуть за нового заступника мера, затвердять постійні комісії ХМР та їхній склад, а також розглянуть питання про реорганізацію деяких медзакладів у Харкові.

Список питань сесії – тут.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2025 в 11:50;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії повідомили, що міський голова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання 35-ї позачергової сесії міськради.".