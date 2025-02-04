У семьи экс-руководителя ТЦК в Харькове могут конфисковать люксовые авто – ГБР
В Государственном бюро расследований сообщают, что у семьи бывшего руководителя одного из районных ТЦК и СП Харькова могут конфисковать люксовые автомобили на сумму более 3,4 млн. грн.
«ГБР в начале 2024 года начало досудебное расследование по уголовному производству по ст. 366-2 УКУ о возможном недекларировании имущества правоохранительницей из Харькова, которая является его женой», — напомнили правоохранители.
Сотрудники Бюро обнаружили в пользовании семьи экс-руководителя ТЦК два новых люксовых авто оформленных на тещу. По данным следствия, родственники чиновника могут в соответствии с правами полностью распоряжаться этими активами.
«Вместе с этим работники Бюро установили отсутствие законных доходов у семьи чиновника и его тещи для покупки таких автомобилей», – добавили правоохранители.
Поэтому САП обратилась с иском к ВАКС о признании активов экс-руководителя ТЦК необоснованными и взыскании их в доход государства.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авто, гбр, конфискация, тцк, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 15:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Государственном бюро расследований сообщают, что у семьи бывшего руководителя одного из районных ТЦК и СП Харькова могут конфисковать люксовые автомобили.".