У родини екскерівника ТЦК у Харкові можуть конфіскувати люксові авто – ДБР

У Державному бюро розслідувань повідомляють, що у родини колишнього керівника одного з районних ТЦК та СП Харкова можуть конфіскувати люксові автомобілі на суму понад 3,4 млн грн.

«ДБР на початку 2024 року розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 366-2 ККУ щодо можливого недекларування майна правоохоронницею з Харкова, яка є його дружиною», – нагадали правоохоронці.

Працівники Бюро виявили у користуванні родини екскерівника ТЦК два нові люксові авто оформлені на тещу. За даними слідства, родичі посадовця можуть згідно із правами повністю розпоряджатися цими активами.

«Разом із цим працівники Бюро встановили відсутність законних доходів у родини посадовця та його тещі для придбання таких автомобілів», – додали правоохоронці.

Тож САП звернулася із позовом до ВАКС про визнання активів екскерівника ТЦК необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.