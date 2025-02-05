Беседки на берегу реки в Харькове сдавали незаконно: кому же платили горожане

«Бизнес» на отдыхе горожан организовала харьковчанка, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Отмечается, что женщина незаконно сдавала в аренду беседки и дома на берегу реки Лопань в Алексеевском лугопарке.

По данным следствия, у женщины не было соответствующего решения о передаче указанного земельного участка в собственность или аренду.

«Фигурантка нарушила нормы действующего законодательства, согласно которым в прибрежных защитных полосах вдоль рек, вокруг водоемов и на островах запрещается строительство любых сооружений (кроме гидротехнических, навигационного назначения, гидрометрических и линейных), в том числе баз отдыха, дач и т.д.», — заявили в прокуратуре.

Правоохранители сообщили ей о подозрении по факту самовольного занятия земельного участка в пределах охранной зоны (ч. 2 ст. 197-1 УКУ).