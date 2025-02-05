Live
  • Ср 05.02.2025
  • Харьков  -2°С
  • USD 41.76
  • EUR 43.12

Беседки на берегу реки в Харькове сдавали незаконно: кому же платили горожане

Общество 12:37   05.02.2025
Виктория Яковенко
Беседки на берегу реки в Харькове сдавали незаконно: кому же платили горожане Фото: Харьковская областная прокуратура

«Бизнес» на отдыхе горожан организовала харьковчанка, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Отмечается, что женщина незаконно сдавала в аренду беседки и дома на берегу реки Лопань в Алексеевском лугопарке.

По данным следствия, у женщины не было соответствующего решения о передаче указанного земельного участка в собственность или аренду.

«Фигурантка нарушила нормы действующего законодательства, согласно которым в прибрежных защитных полосах вдоль рек, вокруг водоемов и на островах запрещается строительство любых сооружений (кроме гидротехнических, навигационного назначения, гидрометрических и линейных), в том числе баз отдыха, дач и т.д.», — заявили в прокуратуре.

Правоохранители сообщили ей о подозрении по факту самовольного занятия земельного участка в пределах охранной зоны (ч. 2 ст. 197-1 УКУ).

Читайте также: «Заработал» на ремонте дорог в Харькове миллион, обманув КП: кого подозревают

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Через несколько недель ситуация на Харьковщине может ухудшиться: что произошло
Через несколько недель ситуация на Харьковщине может ухудшиться: что произошло
05.02.2025, 08:17
Новости Харькова — главное за 5 февраля: ночью россияне били по городу
Новости Харькова — главное за 5 февраля: ночью россияне били по городу
05.02.2025, 12:09
Ночью в Харькове были взрывы: поврежден памятник архитектуры (дополнено)
Ночью в Харькове были взрывы: поврежден памятник архитектуры (дополнено)
05.02.2025, 07:34
Эпидемия мошенничества на Харьковщине: при чем здесь «магическое мышление»
Эпидемия мошенничества на Харьковщине: при чем здесь «магическое мышление»
05.02.2025, 09:38
Кто погиб под обстрелом в Изюме, количество раненых растет – подробности ХОВА
Кто погиб под обстрелом в Изюме, количество раненых растет – подробности ХОВА
05.02.2025, 09:36
Беседки на берегу реки в Харькове сдавали незаконно: кому же платили горожане
Беседки на берегу реки в Харькове сдавали незаконно: кому же платили горожане
05.02.2025, 12:37

Новости по теме:


Вы читали новость: «Беседки на берегу реки в Харькове сдавали незаконно: кому же платили горожане»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 12:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Бизнес» на отдыхе горожан организовала харьковчанка, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. ".