Альтанки на березі річки в Харкові здавали незаконно: кому ж платили містяни
«Бізнес» на відпочинку містян організувала харків’янка, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Зазначається, що жінка незаконно здавала в оренду альтанки та будинки на березі річки Лопань в Олексіївському лугопарку.
За даними слідства, жінка не мала відповідного рішення про передачу вказаної земельної ділянки у власність або оренду.
«Фігурантка порушила норми чинного законодавства, відповідно до яких у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач тощо», – заявили у прокуратурі.
Тож правоохоронці повідомили їй про підозру за фактом самовільного зайняття земельної ділянки у межах охоронної зони (ч. 2 ст. 197-1 ККУ).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: беседки, лугопарк, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 12:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Бізнес» на відпочинку містян організувала харків’янка, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. ".