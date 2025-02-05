Альтанки на березі річки в Харкові здавали незаконно: кому ж платили містяни

«Бізнес» на відпочинку містян організувала харків’янка, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Зазначається, що жінка незаконно здавала в оренду альтанки та будинки на березі річки Лопань в Олексіївському лугопарку.

За даними слідства, жінка не мала відповідного рішення про передачу вказаної земельної ділянки у власність або оренду.

«Фігурантка порушила норми чинного законодавства, відповідно до яких у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач тощо», – заявили у прокуратурі.

Тож правоохоронці повідомили їй про підозру за фактом самовільного зайняття земельної ділянки у межах охоронної зони (ч. 2 ст. 197-1 ККУ).