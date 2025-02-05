Девять раз атаковали на Харьковщине с начала суток военные РФ — Генштаб ВСУ

Дважды с начала суток атаковали военные РФ на севере Харьковщины и семь раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении россияне пытались штурмовать оборонные рубежи украинской армии в направлении Казачьей Лопани. Защитники отбили одну атаку, еще один бой продолжается. Также с территории РФ был обстрелян район поселка Тимофеевка Золочевской громады.

На Купянском направлении противник активно шел на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка. Два боя продолжаются.