Девять раз атаковали на Харьковщине с начала суток военные РФ — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Дважды с начала суток атаковали военные РФ на севере Харьковщины и семь раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении россияне пытались штурмовать оборонные рубежи украинской армии в направлении Казачьей Лопани. Защитники отбили одну атаку, еще один бой продолжается. Также с территории РФ был обстрелян район поселка Тимофеевка Золочевской громады.
На Купянском направлении противник активно шел на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка. Два боя продолжаются.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, купянское направление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 17:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дважды с начала суток атаковали военные РФ на севере Харьковщины и семь раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".