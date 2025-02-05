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Девять раз атаковали на Харьковщине с начала суток военные РФ — Генштаб ВСУ

Фронт 17:35   05.02.2025
Елена Нагорная
Девять раз атаковали на Харьковщине с начала суток военные РФ — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Дважды с начала суток атаковали военные РФ на севере Харьковщины и семь раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении россияне пытались штурмовать оборонные рубежи украинской армии в направлении Казачьей Лопани. Защитники отбили одну атаку, еще один бой продолжается. Также с территории РФ был обстрелян район поселка Тимофеевка Золочевской громады.

На Купянском направлении противник активно шел на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка. Два боя продолжаются.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 17:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дважды с начала суток атаковали военные РФ на севере Харьковщины и семь раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".