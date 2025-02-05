Восемь боев было на Харьковщине за сутки – где наступал враг
О том, где были бои на Харьковщине, а также какие населенные пункты попали под российские авиаудары сообщили утром 5 февраля в Генштабе ВСУ.
На Харьковском направлении враг атаковал один раз в районе Волчанска. Тем временем на Купянском – было семь боев, передает ГШ.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Загрызово, Петропавловки, Лозовой и в направлении Новоосиново», – пишут в Генштабе.
Также в течение суток враг сбросил авиабомбы на Уды, Слатино и Казачью Лопань.
Потери врага, по данным Генштаба, следующие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 08:28;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где были бои на Харьковщине, а также какие населенные пункты попали под российские авиаудары сообщили утром 5 февраля в Генштабе ВСУ.".