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Восемь боев было на Харьковщине за сутки – где наступал враг

Украина 08:28   05.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Восемь боев было на Харьковщине за сутки – где наступал враг

О том, где были бои на Харьковщине, а также какие населенные пункты попали под российские авиаудары сообщили утром 5 февраля в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении враг атаковал один раз в районе Волчанска. Тем временем на Купянском – было семь боев, передает ГШ.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Загрызово, Петропавловки, Лозовой и в направлении Новоосиново», – пишут в Генштабе.

Также в течение суток враг сбросил авиабомбы на Уды, Слатино и Казачью Лопань.

Потери врага, по данным Генштаба, следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 08:28;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где были бои на Харьковщине, а также какие населенные пункты попали под российские авиаудары сообщили утром 5 февраля в Генштабе ВСУ.".