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Вісім боїв було на Харківщині за добу – де наступав ворог

Україна 08:28   05.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вісім боїв було на Харківщині за добу – де наступав ворог

Про те, де були бої на Харківщині, а також які населені пункти потрапили під російські авіаудари повідомили вранці 5 лютого в Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог атакував один раз у районі Вовчанська. Тим часом на Куп’янському – було сім боїв, передає ГШ.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Петропавлівки, Лозової та в напрямку Новоосинового”, – пишуть у Генштабі.

Також протягом доби ворог скинув авіабомби на Уди, Слатине та Козачу Лопань.

Втрати ворога, за даними Генштабу, такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 08:28;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де були бої на Харківщині, а також які населені пункти потрапили під російські авіаудари повідомили вранці 5 лютого в Генштабі ЗСУ.".