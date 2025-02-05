Вісім боїв було на Харківщині за добу – де наступав ворог

Про те, де були бої на Харківщині, а також які населені пункти потрапили під російські авіаудари повідомили вранці 5 лютого в Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог атакував один раз у районі Вовчанська. Тим часом на Куп’янському – було сім боїв, передає ГШ.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Петропавлівки, Лозової та в напрямку Новоосинового”, – пишуть у Генштабі.

Також протягом доби ворог скинув авіабомби на Уди, Слатине та Козачу Лопань.

Втрати ворога, за даними Генштабу, такі: