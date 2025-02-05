Вісім боїв було на Харківщині за добу – де наступав ворог
Про те, де були бої на Харківщині, а також які населені пункти потрапили під російські авіаудари повідомили вранці 5 лютого в Генштабі ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог атакував один раз у районі Вовчанська. Тим часом на Куп’янському – було сім боїв, передає ГШ.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Петропавлівки, Лозової та в напрямку Новоосинового”, – пишуть у Генштабі.
Також протягом доби ворог скинув авіабомби на Уди, Слатине та Козачу Лопань.
Втрати ворога, за даними Генштабу, такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 08:28;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де були бої на Харківщині, а також які населені пункти потрапили під російські авіаудари повідомили вранці 5 лютого в Генштабі ЗСУ.".