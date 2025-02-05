Дев’ять разів атакували на Харківщині від початку доби військові РФ – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Двічі від початку доби атакували військові РФ на півночі Харківщини та сім разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Харківському напрямку росіяни намагалися штурмувати оборонні рубежі українського війська у напрямку Козачої Лопані. Захисники відбили одну атаку, ще один бій триває. Також з території РФ був обстріляний район селища Тимофіївка Золочівської громади.
На Куп’янському напрямку супротивник активно йшов на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка. Два бої тривають.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, Генштаб ЗСУ, купянское направление, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 17:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двічі від початку доби атакували військові РФ на півночі Харківщини та сім разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".