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Дев’ять разів атакували на Харківщині від початку доби військові РФ – Генштаб

Фронт 17:35   05.02.2025
Олена Нагорна
Дев’ять разів атакували на Харківщині від початку доби військові РФ – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Двічі від початку доби атакували військові РФ на півночі Харківщини та сім разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку росіяни намагалися штурмувати оборонні рубежі українського війська у напрямку Козачої Лопані. Захисники відбили одну атаку, ще один бій триває. Також з території РФ був обстріляний район селища Тимофіївка Золочівської громади.

На Куп’янському напрямку супротивник активно йшов на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка. Два бої тривають.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 17:35;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двічі від початку доби атакували військові РФ на півночі Харківщини та сім разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".