Дев’ять разів атакували на Харківщині від початку доби військові РФ – Генштаб

Двічі від початку доби атакували військові РФ на півночі Харківщини та сім разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку росіяни намагалися штурмувати оборонні рубежі українського війська у напрямку Козачої Лопані. Захисники відбили одну атаку, ще один бій триває. Також з території РФ був обстріляний район селища Тимофіївка Золочівської громади.

На Куп’янському напрямку супротивник активно йшов на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка. Два бої тривають.