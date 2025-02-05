Из плена РФ вернулись 11 защитников с Харьковщины: данные Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в рамках 61-го обмена из плена РФ домой вернулись 11 воинов с Харьковщины.

В частности, пять бойцов из Харькова, один из Золочева, один из Купянска, двое из Купянского и двое из Чугуевского районов.

«Президент Украины Владимир Зеленский, команда Офиса Президента, Центр Координационного штаба по обращению с военнопленными прилагают максимум усилий, чтобы вернуть всех наших людей. Поздравляем с возвращением домой! Спасибо за вашу службу! Слава Украине!», – написал Синегубова.

Напомним, из плена РФ удалось вернуть еще 150 защитников Украины. Об этом сообщил днем ​​5 февраля президент Украины Владимир Зеленский.

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