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Из плена РФ вернулись 11 защитников с Харьковщины: данные Синегубова

Общество 16:37   05.02.2025
Виктория Яковенко
Из плена РФ вернулись 11 защитников с Харьковщины: данные Синегубова Фото: Олег Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в рамках 61-го обмена из плена РФ домой вернулись 11 воинов с Харьковщины.

В частности, пять бойцов из Харькова, один из Золочева, один из Купянска, двое из Купянского и двое из Чугуевского районов.

«Президент Украины Владимир Зеленский, команда Офиса Президента, Центр Координационного штаба по обращению с военнопленными прилагают максимум усилий, чтобы вернуть всех наших людей. Поздравляем с возвращением домой! Спасибо за вашу службу! Слава Украине!», – написал Синегубова.

Напомним, из плена РФ удалось вернуть еще 150 защитников Украины. Об этом сообщил днем ​​5 февраля президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 16:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в рамках 61-го обмена из плена РФ домой вернулись 11 воинов с Харьковщины.".