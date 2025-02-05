Из плена РФ вернулись 11 защитников с Харьковщины: данные Синегубова
Фото: Олег Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в рамках 61-го обмена из плена РФ домой вернулись 11 воинов с Харьковщины.
В частности, пять бойцов из Харькова, один из Золочева, один из Купянска, двое из Купянского и двое из Чугуевского районов.
«Президент Украины Владимир Зеленский, команда Офиса Президента, Центр Координационного штаба по обращению с военнопленными прилагают максимум усилий, чтобы вернуть всех наших людей. Поздравляем с возвращением домой! Спасибо за вашу службу! Слава Украине!», – написал Синегубова.
Напомним, из плена РФ удалось вернуть еще 150 защитников Украины. Об этом сообщил днем 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: обмен пленными, Олег Синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 16:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в рамках 61-го обмена из плена РФ домой вернулись 11 воинов с Харьковщины.".