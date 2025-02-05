Более полусотни военных потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины

О ситуации за сутки на севере региона рассказали в ОТГВ «Харьков». По их данным, враг один раз штурмовал в районе Волчанска.

Украинские защитники отметили, что оккупанты нанесли четыре авиаудара с применением 11 КАБов, 58 ударов дронами-камикадзе, а также совершили 458 обстрелов позиций СОУ.

Потери врага за прошедшие сутки составили 54 человека, из них безвозвратные – 24, санитарные – 30.

Также на Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 86 единиц вооружения и военной техники, в том числе пять артиллерийских систем, 18 автомобилей, восемь единиц спецтехники, средство РЭБ и 54 БпЛА.

Уничтожено: 76 укрытий для личного состава и две стартовые площадки запуска БпЛА.