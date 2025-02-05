Понад пів сотні військових втратила РФ за добу на півночі Харківщини
Фото: ОТУВ “Харків”
Про ситуацію за добу на півночі регіону розповіли в ОТУВ «Харків». За їхніми даними, ворог один раз штурмував в районі Вовчанська.
Українські захисники зазначили, що окупанти завдали чотири авіаудари із застосуванням 11 КАБів, 58 ударів дронами-камікадзе, а також, здійснили 458 обстрілів позицій СОУ.
Втрати ворога за минулу добу склали 54 особи, з них безповоротні – 24, санітарні – 30.
Також на Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 86 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: п’ять артилерійських систем, 18 автомобілів, вісім одиниць спецтехніки, засіб РЕБ та 54 БпЛА.
Знищено: 76 укриттів для особового складу та два стартових майданчики запуску БпЛА.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 12:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію за добу на півночі регіону розповіли в ОТУВ «Харків». За їхніми даними, ворог один раз штурмував в районі Вовчанська.".