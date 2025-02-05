Понад пів сотні військових втратила РФ за добу на півночі Харківщини

Про ситуацію за добу на півночі регіону розповіли в ОТУВ «Харків». За їхніми даними, ворог один раз штурмував в районі Вовчанська.

Українські захисники зазначили, що окупанти завдали чотири авіаудари із застосуванням 11 КАБів, 58 ударів дронами-камікадзе, а також, здійснили 458 обстрілів позицій СОУ.

Втрати ворога за минулу добу склали 54 особи, з них безповоротні – 24, санітарні – 30.

Також на Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 86 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: п’ять артилерійських систем, 18 автомобілів, вісім одиниць спецтехніки, засіб РЕБ та 54 БпЛА.

Знищено: 76 укриттів для особового складу та два стартових майданчики запуску БпЛА.