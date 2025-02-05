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З полону РФ повернулися 11 захисників з Харківщини: дані Синєгубова

Суспільство 16:37   05.02.2025
Вікторія Яковенко
З полону РФ повернулися 11 захисників з Харківщини: дані Синєгубова Фото: Олег Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в межах 61-го обміну із полону РФ додому повернулися 11 воїнів з Харківщини.

Зокрема, це п’ять бійців із Харкова, один із Золочева, один з Куп’янська, двоє з Куп’янського та двоє з Чугуївського районів.

«Президент України Володимир Зеленський, команда Офісу Президента, Центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими докладають максимум зусиль, щоб повернути всіх наших людей. Вітаємо з поверненням додому! Дякуємо за вашу службу! Слава Україні!», – написав Синєгубова.

Нагадаємо, з полону РФ вдалося повернути ще 150 захисників України. Про це повідомив вдень 5 лютого президент України Володимир Зеленський.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 16:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в межах 61-го обміну із полону РФ додому повернулися 11 воїнів з Харківщини.".