З полону РФ повернулися 11 захисників з Харківщини: дані Синєгубова
Фото: Олег Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в межах 61-го обміну із полону РФ додому повернулися 11 воїнів з Харківщини.
Зокрема, це п’ять бійців із Харкова, один із Золочева, один з Куп’янська, двоє з Куп’янського та двоє з Чугуївського районів.
«Президент України Володимир Зеленський, команда Офісу Президента, Центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими докладають максимум зусиль, щоб повернути всіх наших людей. Вітаємо з поверненням додому! Дякуємо за вашу службу! Слава Україні!», – написав Синєгубова.
Нагадаємо, з полону РФ вдалося повернути ще 150 захисників України. Про це повідомив вдень 5 лютого президент України Володимир Зеленський.
Читайте також: Понад пів сотні військових втратила РФ за добу на півночі Харківщини
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обмен пленными, Олег Синегубов, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «З полону РФ повернулися 11 захисників з Харківщини: дані Синєгубова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 16:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в межах 61-го обміну із полону РФ додому повернулися 11 воїнів з Харківщини.".