З полону РФ повернулися 11 захисників з Харківщини: дані Синєгубова

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в межах 61-го обміну із полону РФ додому повернулися 11 воїнів з Харківщини.

Зокрема, це п’ять бійців із Харкова, один із Золочева, один з Куп’янська, двоє з Куп’янського та двоє з Чугуївського районів.

«Президент України Володимир Зеленський, команда Офісу Президента, Центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими докладають максимум зусиль, щоб повернути всіх наших людей. Вітаємо з поверненням додому! Дякуємо за вашу службу! Слава Україні!», – написав Синєгубова.

Нагадаємо, з полону РФ вдалося повернути ще 150 захисників України. Про це повідомив вдень 5 лютого президент України Володимир Зеленський.

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