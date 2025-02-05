Кредит на электробусы: в Харькове приняли очередное решение, детали займа

Соглашение о передаче Харькову средств займа Европейского инвестиционного банка на закупку электробусов, заключенное с Минфином и Минразвития 9 декабря 2024 года, утвердили депутаты горсовета на внеочередной сессии 5 февраля.

Это решение процедурное, следует из его текста, так как Харьков получит деньги в рамках финансового соглашения «Городской общественный транспорт Украины II» между Украиной и Европейским инвестиционным банком от 9 декабря 2020 года.

В общем Украина берет в кредит у ЕИБ 200 миллионов евро, из них Харькову на закупку 30 электробусов в рамках субпроекта «Обновление подвижного состава города Харькова» выделят 15 миллионов евро.

Согласно договору, Минфин будет предоставлять средства Харькову траншами, а город — оплачивать тело кредита, проценты и другие платежи по договору, без вычета каких-либо сборов. Срок погашения — до 22 лет для каждого транша, включая льготный период до пяти лет.

«Мы детально изучили все предложения и проанализировали опыт стран Европы, Азии и т.д., — прокомментировал решение мэр Игорь Терехов. — Нам важно понять, какие электробусы смогут эффективно работать в наших погодных условиях, какой у них должен быть заряд, а также на какие маршруты они должны выйти. Мы внимательно выбираем поставщиков, обращая внимание не только на цену транспорта, но и на стоимость сервисного обслуживания и другие аспекты».

Напомним, на сессии Харьковского горсовета 19 августа 2024 года приняли решение: взять взаймы 15 миллионов евро в Европейском инвестиционном банке на закупку 30 электробусов. Уже в ноябре мэр Игорь Терехов снова подчеркнул, что город планирует закупить электробусы.