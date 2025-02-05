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Кредит на электробусы: в Харькове приняли очередное решение, детали займа

Украина 19:34   05.02.2025
Елена Нагорная
Кредит на электробусы: в Харькове приняли очередное решение, детали займа Фото: Харьковский горсовет

Соглашение о передаче Харькову средств займа Европейского инвестиционного банка на закупку электробусов, заключенное с Минфином и Минразвития 9 декабря 2024 года, утвердили депутаты горсовета на внеочередной сессии 5 февраля.

Это решение процедурное, следует из его текста, так как Харьков получит деньги в рамках финансового соглашения «Городской общественный транспорт Украины II» между Украиной и Европейским инвестиционным банком от 9 декабря 2020 года.

В общем Украина берет в кредит у ЕИБ 200 миллионов евро, из них Харькову на закупку 30 электробусов в рамках субпроекта «Обновление подвижного состава города Харькова» выделят 15 миллионов евро.

Согласно договору, Минфин будет предоставлять средства Харькову траншами, а город — оплачивать тело кредита, проценты и другие платежи по договору, без вычета каких-либо сборов. Срок погашения — до 22 лет для каждого транша, включая льготный период до пяти лет.

«Мы детально изучили все предложения и проанализировали опыт стран Европы, Азии и т.д., — прокомментировал решение мэр Игорь Терехов. — Нам важно понять, какие электробусы смогут эффективно работать в наших погодных условиях, какой у них должен быть заряд, а также на какие маршруты они должны выйти. Мы внимательно выбираем поставщиков, обращая внимание не только на цену транспорта, но и на стоимость сервисного обслуживания и другие аспекты».

Напомним, на сессии Харьковского горсовета 19 августа 2024 года приняли решение: взять взаймы 15 миллионов евро в Европейском инвестиционном банке на закупку 30 электробусов. Уже в ноябре мэр Игорь Терехов снова подчеркнул, что город планирует закупить электробусы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 19:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Соглашение о передаче Харькову средств займа Европейского инвестиционного банка на закупку электробусов, заключенное с Минфином и Минразвития, утвердили депутаты горсовета".