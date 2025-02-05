Live
  • Ср 05.02.2025
  • Харків  -2°С
  • USD 41.76
  • EUR 43.12

Кредит на електробуси: у Харкові ухвалили чергове рішення, деталі позики

Економіка 19:34   05.02.2025
Олена Нагорна
Кредит на електробуси: у Харкові ухвалили чергове рішення, деталі позики Фото: Харківська міськрада

Угоду про передачу Харкову коштів позики Європейського інвестиційного банку на закупівлю електробусів, укладену з Мінфіном та Мінрозвитку 9 грудня 2024 року, затвердили депутати міськради на позачерговій сесії 5 лютого.

Це рішення є процедурним, випливає з його тексту, оскільки Харків отримає гроші в межах фінансової угоди «Міський громадський транспорт України II» між Україною та Європейським інвестиційним банком від 9 грудня 2020 року.

Загалом Україна бере у кредит у ЄІБ 200 мільйонів євро, з них Харкову на закупівлю 30 електробусів в межах субпроєкту «Оновлення рухомого складу міста Харкова» передають 15 мільйонів євро.

Згідно з угодою, Мінфін надаватиме кошти Харкову траншами, а місто – оплачуватиме тіло кредиту, відсотки та інші платежі за договором, без вирахування будь-яких зборів. Термін погашення – до 22 років для кожного траншу, включно з пільговим періодом до п’яти років.

«Ми детально вивчили всі пропозиції та проаналізували досвід країн Європи, Азії тощо, – прокоментував рішення мер Ігор Терехов. – Нам важливо зрозуміти, які електробуси зможуть ефективно працювати в наших погодних умовах, який у них має бути заряд, а також на які маршрути вони мають вийти. Ми уважно обираємо постачальників, звертаючи увагу не лише на ціну транспорту, а й на вартість сервісного обслуговування та інші аспекти».

Нагадаємо, на сесії Харківської міськради 19 серпня 2024 року ухвалили рішення: взяти у позику 15 мільйонів євро в Європейському інвестиційному банку на закупівлю 30 електробусів. Вже у листопаді мер Харкова Ігор Терехов знову підкреслив, що місто планує закупити електробуси.

Читайте також: «Мінуси й плюси»: навіщо Харкову електробуси за 15 млн євро, відповіли у мерії

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Вночі підморозить до 9°: прогноз погоди в Харкові та області на 6 лютого
Вночі підморозить до 9°: прогноз погоди в Харкові та області на 6 лютого
05.02.2025, 20:07
Кредит на електробуси: у Харкові ухвалили чергове рішення, деталі позики
Кредит на електробуси: у Харкові ухвалили чергове рішення, деталі позики
05.02.2025, 19:34
Самозахоплення землі в Харкові: біля водойми здавали будиночки й альтанки
Самозахоплення землі в Харкові: біля водойми здавали будиночки й альтанки
05.02.2025, 18:49
Земля на Закарпатті тепер є у Харкова: її подарували місцеві, що там побудують
Земля на Закарпатті тепер є у Харкова: її подарували місцеві, що там побудують
05.02.2025, 18:22
Новини Харкова — головне за 5.02: “прильоти”, наші вдома, сесія міськради
Новини Харкова — головне за 5.02: “прильоти”, наші вдома, сесія міськради
05.02.2025, 19:50
Вулиці Серпової немає більше в Харкові, є Спецпідрозділу Кракен
Вулиці Серпової немає більше в Харкові, є Спецпідрозділу Кракен
05.02.2025, 17:20

Новини за темою:

09:40
€25 млн від ЄБРР: Терехов розповів, на що витратять, чи зможуть віддати кредит
17:26
€25 млн кредиту на децентралізацію енергетики взяв Харків у ЄБРР – Терехов
12:13
Знайшов рюкзак і взяв кредит на чоловіка: у Харкові підозрюють рецидивіста
09:08
Терехов про гроші ЄБРР Харкову: Жодне місто України не має такого ресурсу
12:56
Харківська влада організувала удар по Палацу Спорту – черговий фейк РФ

Ви читали новину: «Кредит на електробуси: у Харкові ухвалили чергове рішення, деталі позики»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 19:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Угоду про передачу Харкову коштів позики Європейського інвестиційного банку на закупівлю електробусів, укладену з Мінфіном та Мінрозвитку, затвердили депутати міськради".