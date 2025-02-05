Кредит на електробуси: у Харкові ухвалили чергове рішення, деталі позики

Угоду про передачу Харкову коштів позики Європейського інвестиційного банку на закупівлю електробусів, укладену з Мінфіном та Мінрозвитку 9 грудня 2024 року, затвердили депутати міськради на позачерговій сесії 5 лютого.

Це рішення є процедурним, випливає з його тексту, оскільки Харків отримає гроші в межах фінансової угоди «Міський громадський транспорт України II» між Україною та Європейським інвестиційним банком від 9 грудня 2020 року.

Загалом Україна бере у кредит у ЄІБ 200 мільйонів євро, з них Харкову на закупівлю 30 електробусів в межах субпроєкту «Оновлення рухомого складу міста Харкова» передають 15 мільйонів євро.

Згідно з угодою, Мінфін надаватиме кошти Харкову траншами, а місто – оплачуватиме тіло кредиту, відсотки та інші платежі за договором, без вирахування будь-яких зборів. Термін погашення – до 22 років для кожного траншу, включно з пільговим періодом до п’яти років.

«Ми детально вивчили всі пропозиції та проаналізували досвід країн Європи, Азії тощо, – прокоментував рішення мер Ігор Терехов. – Нам важливо зрозуміти, які електробуси зможуть ефективно працювати в наших погодних умовах, який у них має бути заряд, а також на які маршрути вони мають вийти. Ми уважно обираємо постачальників, звертаючи увагу не лише на ціну транспорту, а й на вартість сервісного обслуговування та інші аспекти».

Нагадаємо, на сесії Харківської міськради 19 серпня 2024 року ухвалили рішення: взяти у позику 15 мільйонів євро в Європейському інвестиційному банку на закупівлю 30 електробусів. Вже у листопаді мер Харкова Ігор Терехов знову підкреслив, що місто планує закупити електробуси.