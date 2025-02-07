Мороз крепчает, до 13°: прогноз погоды в Харькове и области на 8 февраля

В субботу, 8 февраля, в Харькове и области — переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 9 до 11 градусов мороза, днем — от 2 до 4 мороза, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 8 до 13 градусов мороза, дневная — от 1 до 6 мороза.

Ветер северо-восточный — 7-12 м/с.