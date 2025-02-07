Мороз міцнішає, до 13°: прогноз погоди в Харкові та області на 8 лютого

У суботу, 8 лютого, у Харкові та області – мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 9 до 11 градусів морозу, вдень – від 2 до 4 морозу, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 8 до 13 градусів морозу, денна – від 1 до 6 морозу.

Вітер північно-східний – 7-12 м/с.