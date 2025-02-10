Сжег трансформаторы и отделение «Укрпочты»: в Харькове будут судить парня
Суд ждет 18-летнего харьковчанина, которого обвиняют в поджогах трансформаторных подстанций и отделения «Укрпочты», передают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«18-летний парень в одном из мессенджеров познакомился с мужчиной, который предложил «подработку» за поджоги металлических шкафов, предназначенных для защиты приборов распределения и учета электроэнергии, а также почтовых отделений», – объяснили копы.
Поджоги парень осуществлял при помощи легковоспламеняющейся смеси. Процесс обвиняемый снимал на видео, которые потом отправлял «работодателю», – уточнили в полиции.
«Поджигатель успел повредить три трансформаторные подстанции и отделение «Укрпочты» в Салтовском районе. Следователи под процессуальным руководством Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова направили в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 113 (диверсия), ч.1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины», – сообщили правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: поджигатель, подсудимый, суд, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 11:33;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд ждет 18-летнего харьковчанина, которого обвиняют в поджогах трансформаторных подстанций и отделения «Укрпочты», передают в ГУ НГ Нацполиции в Харьковской области.".