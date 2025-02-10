Сжег трансформаторы и отделение «Укрпочты»: в Харькове будут судить парня

Суд ждет 18-летнего харьковчанина, которого обвиняют в поджогах трансформаторных подстанций и отделения «Укрпочты», передают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«18-летний парень в одном из мессенджеров познакомился с мужчиной, который предложил «подработку» за поджоги металлических шкафов, предназначенных для защиты приборов распределения и учета электроэнергии, а также почтовых отделений», – объяснили копы.

Поджоги парень осуществлял при помощи легковоспламеняющейся смеси. Процесс обвиняемый снимал на видео, которые потом отправлял «работодателю», – уточнили в полиции.

«Поджигатель успел повредить три трансформаторные подстанции и отделение «Укрпочты» в Салтовском районе. Следователи под процессуальным руководством Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова направили в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 113 (диверсия), ч.1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины», – сообщили правоохранители.