Live
  • Пн 10.02.2025
  • Харьков  -4°С
  • USD 41.47
  • EUR 43.03

Сжег трансформаторы и отделение «Укрпочты»: в Харькове будут судить парня

Происшествия 11:33   10.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сжег трансформаторы и отделение «Укрпочты»: в Харькове будут судить парня

Суд ждет 18-летнего харьковчанина, которого обвиняют в поджогах трансформаторных подстанций и отделения «Укрпочты», передают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«18-летний парень в одном из мессенджеров познакомился с мужчиной, который предложил «подработку» за поджоги металлических шкафов, предназначенных для защиты приборов распределения и учета электроэнергии, а также почтовых отделений», – объяснили копы.

Поджоги парень осуществлял при помощи легковоспламеняющейся смеси. Процесс обвиняемый снимал на видео, которые потом отправлял «работодателю», – уточнили в полиции.

«Поджигатель успел повредить три трансформаторные подстанции и отделение «Укрпочты» в Салтовском районе.  Следователи под процессуальным руководством Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова направили в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 113 (диверсия), ч.1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины», – сообщили правоохранители.

Читайте также: Ночью пять часов спасатели тушили пожар, несмотря на угрозу повторного удара

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
«Архитектуру не едят». В Харькове протестовали у «Гиганта», комментарий мэрии
«Архитектуру не едят». В Харькове протестовали у «Гиганта», комментарий мэрии
08.02.2025, 14:45
Новости Харькова — главное за 10 февраля: ночные тревоги, обстрел Чугуевщины
Новости Харькова — главное за 10 февраля: ночные тревоги, обстрел Чугуевщины
10.02.2025, 11:10
Ночью пять часов спасатели тушили пожар, несмотря на угрозу повторного удара
Ночью пять часов спасатели тушили пожар, несмотря на угрозу повторного удара
10.02.2025, 11:05
Зеленского просят присвоить звание Герой Украины сооснователю Гострих картузів
Зеленского просят присвоить звание Герой Украины сооснователю Гострих картузів
10.02.2025, 09:45
Ночью враг ударил по Чугуевскому району – о последствиях рассказал Синегубов
Ночью враг ударил по Чугуевскому району – о последствиях рассказал Синегубов
10.02.2025, 08:51
ОТГВ «Харьков»: больше сотни укрытий врага разрушили ВСУ на севере области
ОТГВ «Харьков»: больше сотни укрытий врага разрушили ВСУ на севере области
10.02.2025, 11:47

Новости по теме:

14:30
Пожар в экосистеме: вероятного поджигателя поймали под Харьковом (фото)
10:02
«Вас нужно отстреливать» — харьковский бизнесмен о поджигателях травы и лесов
14:04
Из-за ревности мужчина сжег автомобиль бойфренда бывшей на Харьковщине
17:39
В Харькове будут судить поджигателя автомобиля, который поддерживает рф
10:23
В центре Харькова задержали поджигателя (видео)

Вы читали новость: «Сжег трансформаторы и отделение «Укрпочты»: в Харькове будут судить парня»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 11:33;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд ждет 18-летнего харьковчанина, которого обвиняют в поджогах трансформаторных подстанций и отделения «Укрпочты», передают в ГУ НГ Нацполиции в Харьковской области.".