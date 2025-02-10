Спалив трансформатори та відділення “Укрпошти”: у Харкові судитимуть хлопця
Суд чекає на 18-річного харків’янина, якого звинувачують у підпалах трансформаторних підстанцій та відділення “Укрпошти”, передають у ГУ Нацполіції у Харківській області.
“18-річний хлопець в одному з месенджерів познайомився з чоловіком, який запропонував «підробіток» за підпали металевих шаф, які призначені для захисту приладів розподілу та обліку електроенергії, а також поштових відділень”, – пояснили копи.
Підпали хлопець здійснював за допомогою легкозаймистої суміші. Процес обвинувачений знімав на відео, яке потім відправляв “роботодавцю”, уточнили в поліції.
“Палій встиг пошкодити три трансформаторні підстанції та відділення «Укрпошти» у Салтівському районі. Слідчі під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова направили до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 113 (диверсія), ч.1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України”, – додали правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 11:33;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд чекає на 18-річного харків’янина, якого звинувачують у підпалах трансформаторних підстанцій та відділення “Укрпошти”, передають у ГУ НГ Нацполіції у Харківській області.".