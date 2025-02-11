Частный дом горел в Харькове (фото)
Двухэтажный частный дом загорелся 11 февраля на ул. Заводской в Основянском районе Харькова, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Огонь до приезда спасателей охватит площадь в 200 м₂. К счастью, людей в доме не было. Жертв и пострадавших нет.
Пожар бойцы ГСЧС полностью ликвидировали в течение 3 часов.
Причину возгорания устанавливают.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, пожары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 21:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двухэтажный частный дом загорелся 11 февраля на ул. Заводской в Основянском районе Харькова, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".