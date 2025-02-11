Частный дом горел в Харькове (фото)

Двухэтажный частный дом загорелся 11 февраля на ул. Заводской в ​​Основянском районе Харькова, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Огонь до приезда спасателей охватит площадь в 200 м₂. К счастью, людей в доме не было. Жертв и пострадавших нет.

Пожар бойцы ГСЧС полностью ликвидировали в течение 3 часов.

Причину возгорания устанавливают.