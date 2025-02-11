Приватний будинок палав у Харкові (фото)

Двоповерховий приватний будинок спалахнув 11 лютого на вул. Заводській в Основ’янському районі Харкова, повідомили в ДСНС в Харківській області.

Вогонь до приїзду рятувальників охопити площу у 200 м₂. На щастя, людей у будинку не було. Жертв і постраждалих немає.

Пожежу бійці ДСНС повністю ліквідували протягом 3 годин.

Причину загоряння встановлюють.

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