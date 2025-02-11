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Приватний будинок палав у Харкові (фото)

Події 21:12   11.02.2025
Оксана Якушко
Приватний будинок палав у Харкові (фото)

Двоповерховий приватний будинок спалахнув 11 лютого на вул. Заводській в Основ’янському районі Харкова, повідомили в ДСНС в Харківській області.

Вогонь до приїзду рятувальників охопити площу у 200 м₂. На щастя, людей у будинку не було. Жертв і постраждалих немає.

Пожежу бійці ДСНС повністю ліквідували протягом 3 годин.

Причину загоряння встановлюють.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 21:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоповерховий приватний будинок спалахнув 11 лютого на вул. Заводський в Основ’янському районі Харкова, повідомили у ДСНС у Харківській області.".